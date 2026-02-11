Prezantohet Mercedes-AMG GLC 53 i ri, rikthehet motori me gjashtë cilindra
Mercedes po i rregullon gjërat (pjesërisht) në botën e AMG duke futur më shumë cilindra nën kapakun e disa modeleve.
Ndërsa presim që C53 me gjashtë cilindra të shpallur së fundmi të dalë në shitje, homologu i tij crossover po merr të njëjtin motor 3.0 litra me turbo, transmeton Telegrafi.
GLC 53 i ri bën korrigjime pas modeleve kontroverse me katër cilindra 43 dhe 63, ndërsa ofron një surprizë të këndshme në krahasim me CLE 53 nga i cili trashëgon motorin.
Për këtë aplikim të ri, AMG ka përditësuar motorin "M256M" për të nxjerrë 600 njuton-metra çift rrotullues. Kjo është një rritje prej 41 Nm krahasuar me CLE 53, por bëhet edhe më mirë.
Një funksion overboost e rrit çift rrotulluesin në 640 Nm, megjithëse zgjat vetëm 10 sekonda. Versioni më i fundit i Affalterbach-ut me motor gjashtë cilindrash në linjë përmban gjithashtu një kokë cilindrike dhe bosht kame hyrës të ndryshëm, së bashku me një intercooler të ri dhe një sistem hyrës me vëllim më të madh.
GLC 53 do të shitet gjithashtu si "Coupe", me një vijë çatie shumë të pjerrët për ata që duan më shumë stil në kurriz të praktikës. Të dy versionet përshpejtojnë nga 0 në 96 km/orë në 4.1 sekonda dhe arrijnë shpejtësinë maksimale prej 270 km/orë, me kusht që të porositet Paketa AMG Dynamic Plus.
Për të festuar siç duhet kthimin e gjashtë cilindrave, ekziston një sistem i ri shkarkimi me "rezonatorë specialë" të projektuar për të ofruar një tingull më të thellë.
Një ndërrues automatik me nëntë shpejtësi e drejton fuqinë në të katër rrotat, me një diferencial opsional elektronikisht të kufizuar. Është interesante se GLC 53 është crossover-i i parë i kompanisë që ofron një modalitet drift për dredhi të lumtura me bishtin, megjithëse kushton shtesë.
Mercedes nuk do të kërkojë më shumë para për drejtimin e rrotave të pasme, pasi ai vjen standard. Me shpejtësi deri në 96 km/orë, rrotat e pasme drejtohen deri në 2.5 gradë në drejtim të kundërt me ato të përparmet. Në shpejtësi më të larta, ato kthehen deri në 0.7 gradë në të njëjtin drejtim.
GLC 53 teknikisht nuk është versioni i parë i kësaj gjenerate që ka gjashtë cilindra. Mercedes-AMG e ka shitur GLC 450d në Evropë për vite me radhë me një motor nafte me gjashtë cilindra në linjë.
Motori me benzinë nuk është ofruar ende për C-Class, gjë që duhet ta bëjë C53 të ardhshëm modelin e parë të C-Class të epokës W206 me një motor me gjashtë cilindra.
Çmimi nuk përmendet, por duhet të kushtojë diku midis GLC 43 prej 68,900 dollarësh dhe GLC 63 prej 88,100 dollarësh. /Telegrafi/