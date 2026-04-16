Presidenti libanez falënderon SHBA-në për përpjekjet e armëpushimit në një telefonatë me Rubion
Joseph Aoun ka zhvilluar një telefonatë me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Marco Rubio, sipas një deklarate nga zyra e presidentit libanez.
Deklarata shtoi se Aoun e falënderoi Rubion për përpjekjet e Uashingtonit për të arritur një armëpushim dhe mbështetjen e tij në të gjitha nivelet, transmeton Telegrafi.
"Rubio pohoi vazhdimin e përpjekjeve të tij të vazhdueshme për të arritur një armëpushim si një prelud për vendosjen e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Liban, duke konfirmuar mbështetjen dhe vlerësimin e tij për qëndrimet e presidentit Aoun", tha ajo.
Deklarata nuk bëri asnjë referencë për një bisedë midis Aoun dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Gila Gamliel, një anëtare e kabinetit të sigurisë së Izraelit, tha se një takim do të zhvillohet midis dy udhëheqësve.
Kjo pasoi një koment të Donald Trump dje ku presidenti i SHBA-së tha se Aoun dhe Netanyahu do të flisnin sot.