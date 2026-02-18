Presidenti i Tajvanit bëhet “shënjestër e një sulmi me të vjella” nga një president tempulli
Një incident i pazakontë shënoi një ceremoni në Tainan, Tajvan, kur gjatë një vizite në tempull, presidenti William Lai Ching-te u bë “cak” i një të vjelle nga presidenti i një tempulli.
Lin Pei-huo, kreu i tempullit, u ndje keq dhe reagimi i tij i parë ishte – një vjellje mbi presidentin!
Momentet e xhiruara nga kamera treguan fytyrën e Pei-huo të zbehtë dhe gjithë të pranishmit të tronditur.
😬 Taiwan's President Accidentally Splashed with Vomit
The president visited the temple during the traditional Lunar New Year ceremony when the temple chairman suddenly felt unwell during another speaker's speech.
The man couldn't hold it in — some vomit splashed onto the… pic.twitter.com/ZJiCdLBAPI
— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2026
Presidenti, me profesion mjek, nuk humbi kohë dhe u afrua menjëherë për t’i ardhur në ndihmë.
Më vonë u zbulua se Lin Pei-huo mund të ishte prekur nga norovirusi, i cili kishte goditur edhe familjen e tij.
Ai kërkoi falje dhe mirëkuptim nga të gjithë, ndërsa festimet vazhduan. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Deals