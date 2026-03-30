Presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatoviç nesër për vizitë zyrtare në Shkup
Presidentja Gordana Siljanovska-Davkova nesër (martë, më 31 mars 2026) do të presë presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatoviç për në një vizitë zyrtare në Shkup.
Presidenti malazez do të pritet me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake në një ceremoni në Zyrën e Presidentit, e më pas do të zhvillohet një takim kokë më kokë i Presidentëve, dhe më pas një takim plenar i të dy delegacioneve.
Si pjesë e vizitës zyrtare, do të nënshkruhet një Memorandum Bashkëpunimi midis Këshillave Rinore të Zyrave të dy Presidentëve.
Presidenti i Malit të Zi do të vendosë një kurorë me lule në varrin e Goce Delçevit në Kishën e Shën Spasit në Shkup./Telegrafi/
