Premiera e shfaqjes “KABARE 99” në Teatrin e Qytetit në Gjilan zgjon interesim të madh
Teatri i Qytetit në Gjilan njofton se pak ditë na ndajnë nga premiera e shfaqjes “KABARE 99”, nën regjinë e Zana Hoxhës, një kabare që sjell në skenë kujtesën kolektive të viteve të para pas luftës.
Sipas njoftimit, “KABARE 99” zhvillohet në një qytet që quhet Prishtinë, në një kohë të trazuar, plot shpresa, absurditete, ëndrra dhe zhgënjime. Shfaqja përdor humorin, muzikën dhe dramaturgjinë për të reflektuar mbi një epokë të vështirë, duke krijuar një hapësirë ku e kaluara dialogon me të tashmen.
“KABARE 99” është bashkëprodhim mes Teatrit të Gjilanit dhe organizatës Artpolis, dhe premiera ka shkaktuar interesim të jashtëzakonshëm të publikut: bileta për datën 5 shkurt janë shitur të gjitha, ndërsa për datat 6 dhe 7 shkurt janë ende disa bileta të disponueshme.
Shfaqja kthehet si një rikthim në shpirtin e teatrit, si vend i rrëfimit, i kujtesës dhe i rezistencës artistike, duke ofruar një eksperiencë të veçantë për publikun e Gjilanit dhe më gjerë. /Telegrafi/