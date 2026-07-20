“Preka qiellin, rashë në ferr dhe u riktheva”, Rodri emocionon pas fitimit të Kupës së Botës
Rodri ka përjetuar një rikthim të jashtëzakonshëm, duke udhëhequr Spanjën drejt triumfit në Kupën e Botës 2026 vetëm më pak se dy vjet pasi pësoi një këputje të ligamenteve të gjurit.
Mesfushori 30-vjeçar u shpall lojtari më i mirë i turneut pas fitores 1-0 ndaj Argjentinës në finale. Ylli i Spanjës tani i është bashkuar legjendave Franz Beckenbauer, Gerd Muller dhe Zinedine Zidane si vetëm lojtari i katërt në histori që ka fituar Kupën e Botës dhe Kampionatin Evropian me kombëtaren, Ligën e Kampionëve me klubin dhe Topin e Artë.
“Ndjehet si skenari i përsosur. Sigurisht që nuk e prisja këtë”.
“Do të doja që brezat e rinj të shohin se një lojtar që prek qiellin, më pas bie në ferr, mund të rikthehet sërish. Është një mësim për tejkalimin e vështirësive”.
Rodri vlerësoi edhe shpirtin luftarak të Spanjës, e cila gjeti golin e fitores vetëm në vazhdimet e kohës shtesë falë Ferran Torres.
“Ky është sekreti i kombëtares. Ne luftojmë gjithmonë deri në fund. Në fund, Zoti të shpërblen. Kemi qenë të guximshëm”.
“Jemi në qiellin e shtatë. Ky ekip është i jashtëzakonshëm. Jemi dy herë kampionë të botës. Ishte turneu më i vështirë në historinë e Kupës së Botës. Mposhtëm një Argjentinë të madhe me Messin, lojtarin më të mirë në histori”.
Pavarësisht se finalja ishte shumë e luftuar, mesfushori spanjoll beson se triumfi ishte plotësisht i merituar.
“Argjentina është kampione e botës dhe nuk krijoi shumë raste, por është shumë e vështirë për t'u mposhtur. Spanja është thjesht shumë e fortë dhe në fund rezultati ishte i drejtë”.
Suksesi i tij bëhet edhe më i veçantë duke marrë parasysh se ai ende po rikthehej në formën e tij më të mirë pas lëndimit të rëndë në gju. Në vitin 2024, Rodri fitoi Topin e Artë pasi udhëhoqi Spanjën drejt triumfit në Euro dhe ishte një nga figurat kyçe të Manchester Cityt gjatë serisë rekord prej 74 ndeshjesh pa humbje./Telegrafi/