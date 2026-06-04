Prattipati: Mundësia për projektin e gazit po mbyllet, Kosova të veprojë shpejt
E Ngarkuara me Punë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anu Prattipati, ka deklaruar se Kosova, s’po arrin që t’i përmbushë kërkesat për furnizimin me energji dhe se në të ardhmen, kur kërkesat për rrymë do të rriten, Kosova do të varet gjithnjë e më shumë nga fqinjët e saj.
Prattipati, në editorialin e saj, ka shtuar se, kësisoj, Kosova duhet t’i bashkohet projekteve amerikane të gazit natyre që janë planifikuar nëpër rajonin e Ballkanit, projekte të cilat, thekson ajo mund të sigurojnë burime energjetike amerikane për Kosovën.
‘‘Kosova nuk po arrin t’i përmbushë kërkesat në rritje për furnizim me energji. Në të ardhmen e parashikueshme, përderisa çmimi dhe kërkesat për energji vazhdojnë të rriten, Kosova do të varet gjithnjë e më shumë nga fqinjët e saj. Për të adresuar këto sfida strukturore, Kosova do të duhej t’i bashkohej projekteve amerikane të gazit natyror të planifikuara nëpër Ballkan. Këto projekte mund të sigurojnë burime energjetike amerikane për Kosovën. Gazi natyror i lëngshëm amerikan (GNL) do të mundësonte shtimin e llojllojshmërisë në furnizimin me energji, do të plotësonte burimet e brendshme energjetike të Kosovës dhe do të përbënte edhe një lidhje tjetër në partneritetin ekonomik në rritje ndërmjet ShBA-së dhe Kosovës’’, ka thënë mes tjerash ajo.
Tutje, Prattipati, bën thirrje që Kosova duhet të veprojë shpejt për realizimin e partneritetit, pasi që, siç thekson ajo, ‘‘mundësia për t’iu bashkuar këtyre projekteve po mbyllet’’, dhe se, ‘‘vonesa e këtij vendimi rrezikon që furnizimet amerikane të GNL-së të zotohen diku tjetër dhe një gjë e tillë mund ta lërë Kosovën si vendin e vetëm në Ballkanin Perëndimor pa qasje në GNL-në amerikan’’.
‘‘Kosova tani përballet me një zgjedhje të rëndësishme strategjike. Administrata e presidentit Trump prioritet kryesor e ka uljen e varësisë së Evropës nga energjia ruse. Ne e nxisim Kosovën të hyjë në partneritet afatgjatë energjetik me Amerikën përmes GNL-së për të siguruar të ardhmen e saj energjetike. Së bashku, ne mund të forcojmë sigurinë energjetike dhe t’i rrisim ekonomitë tona krah për krahu’’, ka shkruar Prattipati.