Prapaskena befasuese: Si PSG-ja e zgjodhi Luis Enriquen për trajner pas shkarkimit të Pochettinos
Drejtori sportiv, Luis Campos, ishte personi i ngarkuar me gjetjen e një trajneri të ri për PSG-në pas largimit të Mauricio Pochettinos.
Campos ka zbuluar në një intervistë për Marca se si kontaktoi disa trajnerë përpara se të lidhej përfundimisht me Luis Enrique.
“A ishte e lehtë ta bindja Nasser Al Khelaifin se Luis Enrique ishte njeriu i duhur për PSG-në? Po, ishte shumë e lehtë”.
“Emiri i Katarit, i cili është një tifoz i madh i futbollit dhe ka shumë njohuri për lojën, mori gjithashtu pjesë në ato takime. Ai ndonjëherë më flet për lojtarë për të cilët unë vetë kam frikë se nuk jam mjaftueshëm i informuar”.
“Ai është jashtëzakonisht i apasionuar pas sportit, e di ku ndodhen talentet më të mëdha, ka Wyscoutin dhe një kuptim shumë të thellë të futbollit”.
“Këto ishin takime shumë të rëndësishme, sepse nisëm duke analizuar një sërë trajnerësh që ishin propozuar dhe i vlerësuam sipas 25 kritereve të ndryshme, gjithçka për të kuptuar se kush ishte personi i duhur”.
“Përfundimisht patëm një intervistë me Luis Enriquen në shtëpinë e tij, ku kimia ishte aq e fortë sa brenda dhjetë minutash ai na kishte thënë gjithçka që donim të dëgjonim”.
“Pas atij takimi, e telefonova Nasserin dhe i thashë: ‘President, ky është njeriu ynë’. Brenda dy ditësh gjithçka u mbyll. Ndjeva një energji jashtëzakonisht pozitive dhe një dëshirë shumë të fortë për të fituar, saqë i thashë vetes ‘Ky është i duhuri’”.
Që prej asaj kohe, Luis Enrique ka rezultuar një sukses i jashtëzakonshëm për PSG-në, duke e ndihmuar klubin të fitojë disa trofe, përfshirë edhe Ligën e Kampionëve, trofeun e shumëkërkuar nga parisienët./Telegrafi