PowerToHR - 2 ditë, 100+ mënyra për të zgjeruar njohuritë dhe rrjetin tuaj
A dëshironi të mbeteni konkurrues në treg dhe të jeni në hap me trendet e punësimit?
PowerToHR është eventi që nuk duhet ta humbni për të arritur qëllimet e juaja. Samiti më i madh për Burime Njerëzore në rajon, që bashkon profesionistë HR, liderë biznesi dhe inovatorë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe vende të tjera të Evropës Juglindore, por organizohet më 6 dhe 7 maj në AMC Hall Prishtina. Këtë vit vjen dy ditë me një format dinamik për t’u lidhur dhe për të ndërtuar bashkëpunime reale.
100+ sesione interaktive me folës vendorë dhe globalë
Në qendër të programit janë mbi 100 sesione interaktive, që përfshijnë folës dhe vendimarrës që udhëheqin politikat e kompanisë nga Google, Meta, Microsoft, Spotify, OpenAI, Disney, Sony, Bosch, Amazon e Netflix në këto formate.
- Fjalime kryesore (keynotes)
- Fireside chats
- Panele diskutimi
- Masterclass
- Sesione mentorimi
Këto formate i mundësojnë pjesëmarrësve të përfshihen aktivisht në diskutime, të marrin njohuri praktike të aplikueshme dhe të eksplorojnë temat më të rëndësishme si transformimi i Burimeve Njerëzore, ndikimi i inteligjencës artificiale në punë, zhvillimi i lidershipit, employer branding dhe strategjitë për të ardhmen e tregut të punës.
Networking që hap dyer dhe krijon partneritete
Ky event krijon mundësi të fuqishme për rrjetëzim profesional me 1,300 pjesëmarrës nga mbi 600 kompani, duke i vendosur pjesëmarrësit në kontakt të drejtpërdrejtë me vendimmarrës, ekspertë dhe organizata që po formësojnë të ardhmen e punës në rajon. Përmes këtyre ndërveprimeve, PowerToHR shndërrohet në një pikë takimi ku idetë shkëmbehen dhe partneritetet lindin natyrshëm.
Investim në zhvillimin tuaj profesional
PowerToHR po vendos standarde të reja për eventet profesionale në Ballkan, duke ndërtuar një komunitet të fortë profesionistësh që synojnë të jenë pjesë e ndryshimit. Për pjesëmarrësit, ky samit përfaqëson një investim në rrjetin profesional, zhvillimin e njohurive dhe përgatitjen për sfidat e së ardhmes.
Një vizion për njerëzit inovativ
PowerToHR nuk është thjesht një event - është një platformë që lidh njerëzit me vizionin për organizata më të forta, më inovative dhe më humane, duke e kthyer të ardhmen e punës nga një koncept në një realitet konkret që na mban stabil.
Future is now. Krijo të ardhmen tënde në samitin që hap mundësitë e reja.
Bleje biletën tani në këtë link: https://www.powertohr.com/ticket?lang=alb