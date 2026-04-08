Portugalia vendos kushte që SHBA-të të përdorin bazën në Azore
Portugalia tha se kishte autorizuar 76 ulje të aeroplanëve amerikanë në bazën ajrore Lajes në Azore dhe 25 fluturime mbi territorin e saj që nga fillimi i luftës SHBA-Izrael kundër Iranit, me kusht që ato të mos përdoreshin për të bombarduar infrastrukturën civile.
Ministri i Jashtëm, Paulo Rangel tha në një seancë dëgjimore parlamentare se SHBA-të e kishin përmbushur kushtin, në frymën e "bashkëpunimit besnik" midis dy aleatëve të NATO-s, por tha se në disa raste uljet ishin refuzuar gjithashtu.
Spanja, Franca, Italia, Austria dhe Zvicra kanë kufizuar ose refuzuar qasjen e aeroplanëve ushtarakë amerikanë në hapësirën ajrore ose bazat e tyre në lidhje me luftën në Iran, transmeton Telegrafi.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump i ka dhënë Iranit afat deri në orën 8 të mbrëmjes të së martës në Uashington - 3:30 të mëngjesit të së mërkurës në Teheran - për t'i dhënë fund bllokadës së naftës së Gjirit ose për të parë SHBA-të të shkatërrojnë çdo urë dhe termocentral në Iran.
"Ne jemi kundër çdo sulmi ndaj infrastrukturës civile dhe e kemi bërë këtë një kusht për përdorimin e bazës ajrore të Lajes", tha Rangel, duke shpjeguar se Lisbona jep autorizim për të përdorur bazën për veprime ushtarake në rast të një sulmi ndaj Shteteve të Bashkuara, me kusht që përgjigja të jetë "e nevojshme dhe proporcionale" dhe të mos synojë civilët.
"Qeveria portugeze gjithmonë ka qenë e përkushtuar ta trajtojë këtë çështje në mënyrë transparente. Ne themi se kur e autorizojmë dhe kur ka tranzit të avionëve amerikanë, qeveritë e tjera (evropiane) bëjnë siç e shohin të arsyeshme", tha Rangel, duke përsëritur se Portugalia mbështet një zgjidhje diplomatike të konfliktit të Iranit.
Baza ajrore e Lajes është një qendër strategjike që strehon Krahun e 65-të të bazës ajrore të Forcave Ajrore të SHBA-së, duke ofruar mbështetje bazë dhe gjatë rrugës për operacionet e SHBA-së, NATO-s dhe aleatëve.