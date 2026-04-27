Parandalohet një seri sulmesh ruse në Bashkimin Evropian, 13 të arrestuar
Agjencitë e zbatimit të ligjit nga Ukraina dhe disa vende të tjera kanë kryer një operacion ndërkombëtar që parandaloi përgatitjen e krimeve të rënda, dhe veçanërisht të rënda në vendet e BE-së me urdhër të Rusisë.
Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm raportoi se që nga gushti 2024, përfaqësues të shërbimeve sekrete ruse, duke vepruar nga vende të tjera dhe duke përdorur ndërmjetës, organizuan aktivitete për të përgatitur krime të dhunshme në vendet e Bashkimit Evropian, transmeton Telegrafi.
Një nga fushat kryesore ishte përgatitja e vrasjeve me pagesë në Lituani. Anëtarët e grupit kryen mbikëqyrje të fshehtë të gjerë të dy personave: një figurë publike nga Rusia të cilit i ishte dhënë azil politik në Lituani pasi u largua nga Rusia dhe një shtetas lituanez i njohur për mbështetjen e Ukrainës.
Grupi kriminal mblodhi informacione të hollësishme rreth vendeve të tyre të banimit, rrugëve të udhëtimit, rutinave të përditshme dhe të dhënave të tjera të nevojshme për të përgatitur një sulm.
Qytetarë të vendeve të ndryshme, veçanërisht Ukrainës, Rusisë, Bjellorusisë, Gjeorgjisë, Letonisë, Moldavisë dhe Greqisë, u rekrutuan për të kryer këto detyra.
Disa kryen mbikëqyrje fizike, të tjerë kërkonin individë për të ekzekutuar sulmet, ndërsa të tjerë ishin përgjegjës për financimin, logjistikën dhe komunikimin midis anëtarëve.
Autorët e krimit u rekrutuan nëpërmjet ndërmjetësve, përfshirë individë me të kaluar kriminale.
Financimi u kanalizua nëpërmjet rrjeteve të kontrolluara nga përfaqësues të shërbimit sekret rus, duke përdorur dokumente të falsifikuara dhe llogari të hapura me identitete të rreme për të fshehur origjinën e parave.
Një përpjekje për të kryer një vrasje me kontratë në Lituani u pengua. Disa nga autorët e krimit u ndaluan, ndërsa të tjerë u tërhoqën nga komploti. Një anëtar u ndalua ndërsa po përgatiste drejtpërdrejt një sulm.
Hetuesit më pas analizuan të dhënat nga pajisjet mobile dhe përcaktuan se aktivitetet e rrjetit shtriheshin në disa vende të tjera dhe përfshinin përgatitje për sabotim dhe provokime.
Në një vend të BE-së po mblidheshin të dhëna në lidhje me objektet dhe pajisjet ushtarake të përgatitura për transferim në Ukrainë.
Në një vend tjetër, bashkë-konspiratorët po shqyrtonin plane për provokime dhe sulme zjarrvënëse në objektet e infrastrukturës. Aktiviteti i sabotimit u regjistrua gjithashtu në ambientet e një impianti ushtarak.
Hetuesit gjithashtu përcaktuan se anëtarët e grupit po shqyrtonin veprime të dhunshme kundër personelit ushtarak dhe figurave publike në Ukrainë.
Si pjesë e operacionit ndërkombëtar, oficerë të zbatimit të ligjit nga disa vende kanë kryer arrestime dhe kontrolle në BE. Disa nga të ndaluarit janë transferuar tashmë në Lituani.
Zyrtarët lituanezë të zbatimit të ligjit deri më tani kanë dërguar njoftime dyshimi për 13 individë: nëntë prej tyre janë ndaluar dhe janë lëshuar urdhër-arreste evropiane për katër të tjerë.
Tre persona të ndaluar jashtë vendit janë transferuar tashmë në Lituani për ndjekje të mëtejshme penale, ndërsa procedurat përkatëse janë duke vazhduar për dy të tjerë.
Dhjetëra persona ishin të përfshirë në kryerjen e detyrave për rrjetin kriminal dhe aktivitetet e tij mbulonin të paktën disa vende evropiane.
Bashkëpunimi ndërkombëtar në këtë procedurë penale është duke vazhduar. Zyrtarët e zbatimit të ligjit po identifikojnë të gjithë të përfshirët, lidhjet e tyre dhe episode të tjera të aktivitetit kriminal. /Telegrafi/