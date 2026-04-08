Si ndihmoi Pakistani në sigurimin e një armëpushimi të brishtë midis SHBA-së dhe Iranit?
Në orët para se të shpallej armëpushimi dyjavor midis Iranit dhe SHBA-së, pati disa shenja të vogla shprese nga Pakistani.
Duke folur në mënyrë anonime, një burim pakistanez i tha BBC-së se bisedimet vazhduan "me ritëm të shpejtë", me Pakistanin që vepronte si ndërmjetës midis Iranit dhe SHBA-së, transmeton Telegrafi.
Ata që kryenin negociatat nga ana e Pakistanit përbëheshin nga "një rreth shumë i vogël" dhe se atmosfera ishte "e zymtë dhe serioze, por ende shpresëdhënëse se një ndërprerje e armiqësive do të jetë rezultati. Kanë mbetur edhe disa orë". Burimi tha se ata nuk ishin pjesë e atij rrethi të vogël.
Pakistani ka vepruar si ndërmjetës midis Iranit dhe SHBA-së gjatë disa javëve të fundit, duke kaluar mesazhe midis të dyve. Ka një marrëdhënie historike me Iranin, një kufi të përbashkët dhe i referohet rregullisht marrëdhënies së tij "vëllazërore" me vendin.
Sa i përket marrëdhënies me SHBA-në, presidenti Trump i është referuar kreut të forcave të armatosura të Pakistanit, Feldmarshallit Asim Munir, si Feldmarshallin e tij "të preferuar" dhe tha se e njeh Iranin "më mirë se shumica".
Një marrëveshje ishte larg të qenit e sigurt. Duke folur në parlament të martën në mbrëmje, Ministri i Jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, tha: "Deri dje ishim shumë optimistë se gjërat po lëvizin në një drejtim pozitiv", përpara se Izraeli të niste një sulm ndaj Iranit të hënën dhe Irani të sulmonte Arabinë Saudite.
Të dhënat tregojnë pak lëvizje në Ngushticën e Hormuzit - disa orë pas shpalljes së armëpushimit SHBA-Iran
Ai tha se Pakistani "po përpiqej ende t'i menaxhonte gjërat sa më shumë që të ishte e mundur".
Fushmarshalli Munir ishte edhe më kritik. Duke folur me zyrtarë ushtarakë të martën, ai tha se sulmi ndaj Arabisë Saudite "prish përpjekjet e sinqerta për të zgjidhur konfliktin me mjete paqësore".
Kjo ishte një nga gjuhët më të forta të përdorura nga Pakistani ndaj Iranit që nga fillimi i konfliktit.
Disa analistë sugjeruan se kjo mund të shtonte presionin mbi Iranin. Pakistani ka një pakt mbrojtjeje me Arabinë Saudite, i cili aktualisht nuk është aktivizuar, pavarësisht sulmeve të përsëritura ndaj Arabisë Saudite.
Pas mesnatës në Pakistan, kryeministri i vendit postoi në X se "përpjekjet diplomatike po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme, të fortë dhe të fuqishme me potencialin për të çuar në rezultate thelbësore në të ardhmen e afërt" dhe i kërkoi presidentit Trump të zgjasë afatin për dy javë dhe që Irani të hapë Ngushticën e Hormuzit për të njëjtën periudhë.
Ambasadori i Iranit në Pakistan, Reza Amiri Moghadam, postoi në X rreth orës 03:00 se kishte pasur "një hap përpara nga një fazë kritike dhe e ndjeshme".
Pak para orës 05:00, kryeministri i Pakistanit njoftoi se ishte arritur një armëpushim dhe i ftoi të dyja palët të takoheshin në Islamabad të premten, më 10 prill, për të "negociuar më tej për një marrëveshje përfundimtare".
"Ne ende po tregohemi shumë të kujdesshëm", tha burimi pakistanez për BBC-në, duke thënë se situata vazhdon të jetë "e brishtë".
Ende nuk ka besim midis dy palëve, me pozicione të forta të rrënjosura.
Ndërsa Pakistani mund t'i presë të dyja palët në një tryezë, pyetja është se për çfarë mund të bien dakord. /Telegrafi/