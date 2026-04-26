Pësoi një dëmtim në kofshë: Salah luajti ndeshjen e fundit të karrierës së tij për Liverpoolin
Anësori i Liverpoolit, Mohamed Salah, do të humbasë pjesën tjetër të sezonit pasi pësoi një dëmtim në kofshë në fitoren 3-1 ndaj Crystal Palace, tha dje trajneri i ekipit kombëtar të Egjiptit, Ibrahim Hassan.
Liverpooli ende nuk ka komentuar për gjendjen e Salahut, megjithatë, Hassan pretendon se lojtari ndërkombëtar egjiptian ka luajtur ndeshjen e tij të fundit për Reds.
“Ai ka pësuar një këputje të tendinit dhe do të duhen katër javë për t’u rikuperuar”, tha Hassan për Reuters.
Si kujtesë, Salah do të largohet nga klubi në fund të sezonit pas nëntë vitesh në Anfield. Lamtumira e tij do të shënohet me fjalë dhe jo me gola, pasi ai do t'u drejtohet tifozëve pas ndeshjes së fundit të sezonit kundër Brentford.
Deri në fund të sezonit, Liverpooli do të luajë katër ndeshje të tjera, dy në shtëpi kundër Chelseat dhe Brentfordit, ndërsa Manchester United dhe Aston Villa do të luajnë jashtë fushe.
Salah, i cili është golashënuesi i tretë më i mirë në historinë e Liverpoolit, ka shënuar 12 gola dhe ka dhënë nëntë asiste në të gjitha garat këtë sezon.
Hassan shtoi se Salah do të jetë gati për Kupën e Botës 2026, ku Egjipti do të luajë kundër Belgjikës, Zelandës së Re dhe Iranit në Grupin G./Telegrafi/