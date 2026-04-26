Diell dhe vranësira, temperaturat deri në 22°C
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se të dielën parashihet mot i ngjashëm, por me një rritje të lehtë të temperaturave maksimale, si pasojë e forcimit të insolacionit dhe vazhdimit të kushteve të qëndrueshme sinoptike.
Sipas njoftimit, vranësirat do të jenë më të theksuara kryesisht në zonat malore, si rezultat i proceseve lokale orografike dhe zhvillimeve të dobëta konvektive gjatë orëve të pasdites.
Temperaturat minimale do të mbeten në intervalin 3–5°C, ndërsa maksimalet pritet të lëvizin ndërmjet 19–22°C.
Era do të jetë e lehtë deri mesatare, me drejtim të ndryshueshëm, duke reflektuar mungesën e një gradienti të theksuar barik.
Nga aspekti agrometeorologjik, këto kushte janë të favorshme për zhvillimin e kulturave bujqësore pranverore, sidomos për proceset e fotosintezës dhe rritjes vegjetative.
Megjithatë, temperaturat minimale relativisht të ulëta mund të paraqesin rrezik të lehtë për stres termik në fazat e hershme fenologjike të disa kulturave të ndjeshme, veçanërisht në zonat. /Telegrafi/