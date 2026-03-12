Porsche planifikon një model më të fuqishëm se 911
Shitjet e Porsche ranë me 10 përqind vitin e kaluar në 279,449 njësi, një rënie pjesërisht e shkaktuar nga rënia në Kinë.
Kompania gjithashtu pësoi një humbje dyshifrore në Evropë, një pasojë e drejtpërdrejtë e heqjes dorë nga prodhimi i Macan me benzinë në mesin e vitit 2024.
718 Boxster dhe Cayman gjithashtu nuk u shfaqën në kontinent vitin e kaluar për të njëjtën arsye.
Duke parë përpara, Porsche ka arsye për të qenë optimist.
Po zhvillon një pasardhës të Macan origjinal me motor ICE dhe po punon në një SUV me tre rreshta me motorë me djegie të brendshme.
I ndërprerë globalisht në fund të vitit të kaluar, 718 po kthehet me motor benzine, së bashku me versione elektrike.
Tani është raportuar se mund të ketë një veturë të re rrugës, një që, nëse miratohet, do të jetë më interesante nga të gjitha.
Gjatë konferencës vjetore për shtyp të kompanisë, CEO Michael Leiters sugjeroi se një automjet me performancë më të lartë se 911 mund të jetë i mundur.
Qëllimi është që Porsche të nxjerrë në shitje modele më fitimprurëse për të rritur llogaritë bankare të Zuffenhausen që aktualisht po pësojnë humbje.
Nëse një veturë e re sportive mbi 911 merr dritën e gjelbër, një hamendësim i arsyeshëm do të ishte se do të kishte një motor me benzinë. /Telegrafi/