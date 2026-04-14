Porsche 911 GT3 S/C është një GT3 kabriolet me ndërrues manual
Shitjet e Porsche kanë qenë në një trend rënës gjatë tre viteve të fundit, por 911 ka qenë duke e kundërshtuar këtë trend.
Në vitin 2025, dërgesat arritën një rekord të ri prej 51,583 njësish, dhe ky vit tashmë po duket të jetë një tjetër vit i fortë, transmeton Telegrafi.
Deri në mars, makina legjendare sportive është rritur me 22 përqind krahasuar me tre muajt e parë të vitit të kaluar, duke arritur në 13,889 automjete.
Duke parë përpara, Zuffenhausen po zgjeron pa pushim linjën me versione të reja për të zgjeruar më tej atraktivitetin e 911.
GT3 S/C (Sport kabriolet) vazhdon aty ku e la Speedster, por nuk është një pasardhës i drejtpërdrejtë.
Dallimi kryesor është se modeli i ri është varianti i parë GT3 që ka një çati plotësisht të automatizuar.
Me fjalë të tjera, nuk do t'ju duhet të dilni nga makina për ta hapur vetë çatinë.
Me prekjen e një butoni, pjesa e sipërme prej pëlhure ulet ose ngrihet në rreth 12 sekonda, për sa kohë që nuk udhëtoni më shpejt se 50 km/orë.
Shtypni një buton tjetër dhe një devijues i erës del ose tërhiqet në vetëm dy sekonda.
Mekanizmi më kompleks i çatisë vjen në mënyrë të pashmangshme me një penalizim në peshë, por Porsche pretendon se GT3 S/C është vetëm rreth 30 kilogramë më i rëndë se Speedster.
Modeli me specifikime amerikane peshon 1506 kilogramë, ndërsa homologu i tij evropian peshon 1,497.
Është interesante se ky është modeli i parë kabriolet 911 që përdor një pezullim me dy boshte në boshtin e përparmë.
Shasia është akorduar për të imituar kupenë 911 GT3 me paketën Touring.
Për ta mbajtur peshën sa më të ulët të jetë e mundur, Porsche përdor plastikë të përforcuar me fibra karboni për kapakun, parakolpët, dyert dhe shufrën e pasme anti-rrotulluese.
Përveç kësaj, lidhjet lidhëse dhe paneli i poshtëm nën boshtin e pasmë janë bërë gjithashtu nga CFRP.
Diku tjetër, rrotat standarde të magnezit dhe frenat qeramike kontribuojnë më tej në dietë.
Struktura e kabriolet përfshin gjithashtu magnez për të mbajtur peshën nën kontroll.
Për të ulur edhe më shumë masë, janë në dispozicion ulëset opsionale të lehta të palosshme me mbulesa CFRP.
Ka vend vetëm për një pasagjer të vetëm, pasi ulëset e pasme janë hequr, duke e bërë GT3 S/C të vetmin 911 kabriolet që shitet vetëm si dy vendesh.
Me shumë mundësi do të ngisni me çatinë ulur shumicën e kohës për të dëgjuar motorin me gjashtë cilindra të sheshtë 4.0 litra me aspirim natyral që ulërin në 9,000 rpm.
Motori boxer me xhiro të larta prodhon 502 kuaj fuqi, duke u krahasuar me kupen GT3.
Ai arrin 100 kmh në 3.7 sekonda. Në tërësi, varianti më i fundit i 911 arrin shpejtësi maksimale prej (313 km/orë).
Ndërsa Speedster u kufizua në 1,948 njësi si një homazh për vitin kur Porsche filloi prodhimin, GT3 S/C i ri nuk është një model me prodhim të kufizuar.
Ndryshe nga GT3 coupe, i cili është i disponueshëm si me një ndërrues manual ashtu edhe me automatike, homologu i tij me çati të hapur ofrohet ekskluzivisht me tre pedale, duke i bërë jehonë Speedster vetëm me ndërrues manual.
Me 275,350 dollarë duke përfshirë destinacionin, 911 GT3 S/C i ri sigurisht që nuk është i lirë.
Megjithatë, ofron kursime të konsiderueshme krahasuar me një kupe të pajisur në mënyrë të ngjashme.
Çmimi ekuivalent i modelit me çati të fortë do të kalonte 308,000 dollarë, kështu që po "kurseni" rreth 11 përqind duke zgjedhur modelin kabriolet.
Kjo pa marrë parasysh parakolpët dhe dyert prej fibre karboni të trashëguara nga 911 S/T.
911 GT3 S/C do të dalë në shitje në shitësit e Porsche në të gjithë SHBA-në këtë vjeshtë. /Telegrafi/