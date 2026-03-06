Porosi e qytetarëve në Prekaz: T’i lëmë anash inatet, të bashkohemi në këtë vend
Për nder të 28-vjetorit të Epopesë së UÇK-së, në Kompleksin memorial “Adem Jashari” në Prekaz u bënë homazhe nga një numër i madh qytetarësh nga të gjitha trevat shqiptare.
Ata vendosën lule dhe u përkulën me respekt pranë varreve të familjes Jashari, duke nderuar flijimin e tyre për lirinë e Kosovës.
Përfaqësuesi i organizatave të dala nga lufta në komunën e Klinës, Shkelzen Gashi, tha se në një ditë kaq të rëndësishme duhet të lihen anash inatet politike dhe të gjithë së bashku të nderojnë të rënët për liri.
“Sidomos kjo është një ditë e shenjtë për të gjithë shqiptarët. Duhet t’i lëmë anash të gjitha inatet dhe të bashkohemi në këtë vend, ku para 28 vitesh ka ndodhur një masakër e paparë. Sa herë vijmë këtu për vizitë kemi emocione shumë të forta. Të gjithë shqiptarët duhet t’i kenë, sepse është një ditë e madhe, flijimi i të gjithë familjes Jashari”, tha ai.
Ndërsa, një qytetar tjetër nga Llausha, Demir Batalli, tha se në ditë të tilla të mëdha duhet të bëhemi të gjithë bashkë.
“Duhet të gjithë të bëhemi bashkë si vëllazni, si për kryetarin, ashtu edhe për të gjithë. Sa më shumë të vonohemi, aq më keq është për Kosovën. Duhet të jemi një zë, me mirëkuptim e jo duke bërë hajgare. Kështu mendoj unë me mendjen time: qoftë fitoi Vjosa apo Konjufca, për ne është njësoj”, tha ai.
Ndërkaq, gjatë ditës së 6 marsit homazhe në kompleksin memorial “Adem Jashari” bënë edhe krerët e shtetit: presidentja Vjosa Osmani, kryeministri Albin Kurti i shoqëruar nga deputetë të tjerë të Vetëvendosjes, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza së bashku me disa deputetë të kësaj partie, kryetari i AAK-së Ramush Haradinaj si dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku me deputetë të tjerë të kësaj partie dhe shumë të tjerë nga jeta politike.
Epopeja e UÇK-së përkujtohet çdo vit në Prekaz si një nga ngjarjet më të rëndësishme të historisë së Kosovës, duke rikujtuar sakrificën e familjes Jashari dhe të gjithë dëshmorëve që dhanë jetën për lirinë e vendit. /Kp/