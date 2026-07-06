Polonia thotë se raketat Patriot u dërguan në Ukrainë me kërkesë të NATO-s dhe ushtrisë amerikane
Dhurimi i fundit i raketave interceptuese Patriot nga Polonia për Ukrainën u bë me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte dhe komandës ushtarake amerikane në Evropë, tha të hënën Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.
"Me kërkesë të Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s dhe forcave amerikane në Evropë, pas konsultimeve me grupin e përdoruesve, u mor një vendim për të dhuruar raketa Patriot," u tha Kosiniak-Kamysz gazetarëve në Varshavë.
Ministri tha se numri i raketave të transferuara përfaqësonte vetëm "një diferencë" të aftësive të Polonisë dhe nuk do të ndikonte në gatishmërinë e mbrojtjes ajrore të vendit, transmeton Telegrafi.
Ai shtoi se vendimi ishte diskutuar me zyrën e presidentit dhe Byronë Kombëtare të Sigurisë së Polonisë dhe "nuk erdhi si surprizë" për asnjërin institucion.
Zbulimi erdhi pas kritikave nga aleatët e presidentit Karol Nawrocki, të cilët vunë në dyshim vendimin e qeverisë për të furnizuar raketa Patriot për Ukrainën mes sulmeve të vazhdueshme ruse me raketa dhe dronë.
Kosiniak-Kamysz hodhi poshtë gjithashtu raportet se Polonia ia kishte dorëzuar Ukrainës vendin e saj në radhë për prodhimin e raketave të reja Patriot në SHBA.
“As nuk na u kërkua ta bënim këtë dhe as nuk morëm një vendim të tillë”, tha ai. /Telegrafi/