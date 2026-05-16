Polonia, Lituania, Suedia dhe Qipro në performancat e radhës të Eurovision 2026
Eurovision 2026 vijon me një seri tjetër performancash nga vende të ndryshme, ku skena mbetet e larmishme dhe dinamike me stile të ndryshme muzikore dhe interpretime të reja.
Polonia – ALICJA “Pray”
ALICJA interpretoi “Pray”, duke sjellë një performancë emocionale dhe vokal të fuqishëm në skenën e Eurovision 2026.
Lituania – Lion Ceccah “Sólo Quiero Más”
Lion Ceccah u paraqit me “Sólo Quiero Más”, një performancë me ritëm modern dhe stil energjik.
Suedia – FELICIA “My System”
FELICIA solli “My System”, duke u veçuar për një interpretim të pastër dhe të kontrolluar.
Qipro – Antigoni “JALLA”
Antigoni mbylli këtë grup performancash me “JALLA”, një paraqitje ritmike dhe dinamike që mbajti energjinë e mbrëmjes. /Telegrafi/
