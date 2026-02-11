Polonia dhe Italia nuk do t'i bashkohen Bordit të Paqes të Trumpit
Polonia dhe Italia nuk do t'i bashkohen Bordit të Paqes të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, thanë të mërkurën Varshava dhe Roma, duke shtuar në listën e aleatëve të Uashingtonit që mbeten në anash.
Fillimisht i projektuar për të çimentuar armëpushimin në Gaza, Trump e sheh Bordin e Paqes duke marrë një rol më të gjerë në zgjidhjen e konflikteve globale, të cilat disa vende kanë frikë se do të thotë se mund të bëhet një rival i Kombeve të Bashkuara, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Kjo së bashku me faktin se Rusia dhe Bjellorusia u ftuan të bashkoheshin do të thotë se shumë vende perëndimore kanë ndjekur një qasje të kujdesshme.
"Duke marrë parasysh disa dyshime kombëtare në lidhje me formën e bordit, në këto rrethana Polonia nuk do t'i bashkohet punës së Bordit të Paqes, por ne do ta analizojmë atë", ka thënë kryeministri Donald Tusk në një takim qeveritar.
"Marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara kanë qenë dhe do të mbeten përparësia jonë, kështu që nëse ndryshojnë rrethanat që do të mundësojnë bashkimin me punën e Bordit, ne nuk përjashtojmë asnjë skenar", ka shtuar ai.
Tusk do të takohej me rivalin nacionalist presidentin Karol Nawrocki më vonë të mërkurën në një takim të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, ku Bordi i Paqes ishte në agjendë.
Ndërkohë, ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, konfirmoi gjithashtu të mërkurën se Italia nuk do të bashkohej, gjithashtu.
"Ne nuk mund t'i bashkohemi Bordit të Paqes sepse ekziston një pengesë kushtetuese e pakapërcyeshme nga ana e Italisë", tha ai për kanalin e lajmeve Sky TG24.
"Megjithatë, nëse na duhet të punojmë në përpjekjet e rindërtimit që synojnë sigurimin e paqes në Lindjen e Mesme, ne jemi gati ta bëjmë këtë", shtoi ai.
Sipas kushtetutës së Italisë, vendi mund të bashkohet me organizatat ndërkombëtare vetëm në kushte të barabarta me shtetet e tjera - një kusht që Roma thotë se nuk përmbushet nga statuti aktual i bordit i cili i jep Trump kompetenca të gjera ekzekutive.
Kryeministrja italiane Giorgia Meloni, e cila është e afërt me Trump, tha muajin e kaluar se i kishte kërkuar atij të ndryshonte kushtet e Bordit të Paqes për t'i mundësuar Italisë të bashkohej. /Telegrafi/