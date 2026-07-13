Politikani rus kundër luftës, Boris Nadezhdin - ndalohet nga policia
Një politikan kundër luftës, i cili u përpoq të sfidonte Vladimir Putinin në zgjedhjet e fundit presidenciale ruse, është arrestuar, sipas llogarisë së tij në mediat sociale.
Boris Nadezhdin u dërgua në një stacion policie në një qytet në perëndim të Moskës të hënën në mëngjes, disa javë pasi njoftoi se do të kandidonte si kandidat në zgjedhjet e shtatorit për Dumën (parlamentare).
"Ata e morën nga shtëpia e tij. Arsyeja e ndalimit të tij është e panjohur", tha sekretari i tij i shtypit për BBC Russian.
Javën e kaluar, Nadezhdin u shpall "agjent i huaj" nga ministria e Drejtësisë dhe u akuzua për përhapjen e informacionit të rremë në lidhje me qeverinë ruse dhe thirrjen e njerëzve për të marrë pjesë në tubime të paautorizuara.
Etiketa do ta kishte penguar atë të merrte pjesë në zgjedhjet e shtatorit, transmeton Telegrafi.
"Çfarë ka për të thënë? Do të vazhdoj të jetoj dhe të luftoj. Kjo nuk ka gjasa të ndryshojë asgjë në biografinë time politike. Do të vazhdoj të kandidoj për Dumën shtetërore dhe të mbledh nënshkrime", komentoi ai.
Në fillim të vitit 2024, Nadezhdin u përpoq të kandidonte si kandidat presidencial me një manifest anti-luftë, duke bërë thirrje për t'i dhënë fund armiqësive në Ukrainë.
Në atë kohë, ai i tha BBC-së se mbështetej nga "dhjetëra miliona njerëz" të cilët nuk donin që "Rusia të ishte në këtë rrugë autoritarizmi dhe militarizmi".
Ai tha gjithashtu se nëse zgjidhej president, detyra e tij e parë do të ishte "të ndalonte konfliktin me Ukrainën dhe më pas të rivendoste marrëdhëniet normale midis Rusisë dhe komunitetit perëndimor".
Megjithatë, kritikat e tij ndaj Putinit mbetën të matura, duke bërë që disa të spekulonin se Kremlini do ta lejonte atë të kandidonte në mënyrë që t'u jepte zgjedhjeve iluzionin e të qenit të drejta.
Nadezhdin u pengua përfundimisht nga komisioni zgjedhor rus të qëndronte në detyrë disa javë para se të zhvillohej votimi, me arsyetimin se më shumë se 15% e nënshkrimeve që ai paraqiti me aplikimin e tij për kandidat ishin të gabuara.
Ai e kundërshtoi këtë, por në fund nuk mundi të kandidonte, si çdo figurë tjetër e besueshme e opozitës.
Më 18 mars 2024, Putin pretendoi një fitore dërrmuese që solli një mandat të pestë në detyrë. Zgjedhjet e ardhshme presidenciale janë planifikuar për vitin 2030, kur Putini do të jetë 78 vjeç.
Një amendament kushtetues i miratuar në vitin 2020 rivendosi kufijtë e mandatit të tij, duke i lejuar atij të qëndrojë në pushtet deri në vitin 2036.
Në fillim të këtij viti, kur Kremlini filloi të kufizonte aksesin në internet për miliona njerëz në të gjithë vendin dhe kriza ekonomike e Rusisë u thellua, Nadezhdin i tha BBC-së se njerëzit "po fillonin të kuptonin se ekziston një lidhje e drejtpërdrejtë midis problemeve të tyre të përditshme, si kujdesi shëndetësor, çmimet e ushqimeve, problemet me internetin dhe politika e Vladimir Putinit".
Kremlini tani ushtron kontroll pothuajse total mbi peizazhin politik rus dhe nuk ka gjasa që dikush të lejohet të sfidojë sundimin e Putinit.
Figurat e opozitës që mund t'u kishin ofruar votuesve rusë një alternativë janë ose në burg, në mërgim ose të vdekur. /Telegrafi/