Policia zvicerane kap 'një bandë nga Kosova' – kryen mbi 160 vjedhje dhe thyerje, dëmi vlerësohet mbi 700 mijë franga
Në fillim të shtatorit 2025, një seri vjedhjesh me thyerje ndodhën në prona tregtare në komunën e Hochdorf.
Dhe tani, siç raportojnë mediat zvicerane, policia e Lucernit arrestoi të dyshuarit.
Sipas tyre, oficerët sekuestruan mallra të dyshuara si të vjedhura dhe mjete për vjedhje me thyerje nga automjeti i tyre.
Më pas, zyra e prokurorit publik për vepra të posaçme penale, së bashku me policinë e Lucernës, kreu hetime të gjera.
Kështu, këto hetime zbuluan se gjashtë burrat e arrestuar janë pjesë e një grupi kriminal që vepron në nivel kombëtar.
Siç theksohet më tej, burrat janë nga Kosova dhe janë të moshës midis 26 dhe 57 vjeç.
Sipas mediave zvicerane, dëmi total i pronës vlerësohet në rreth 705,000 franga zvicerane (rreth 655,000 euro).
Në raportimin e mediave zvicerane thuhet se gjashtë të dyshuarit akuzohen për kryerjen e një totali prej 161 vjedhjesh me thyerje në kombinime të ndryshme në të paktën njëmbëdhjetë kantone zvicerane.
Vjedhjet kishin në shënjestër kryesisht bizneset dhe institucionet tregtare, me një fokus të veçantë në para të gatshme.
Pas kësaj, bëhet e ditur se hetimet kundër autorëve të dyshuar janë në pritje pranë zyrës së prokurorit publik për vepra të posaçme penale.
Mediat zvicerane vënë në pah se prezumimi i pafajësisë vlen për të gjithë personat e akuzuar derisa procedurat të përfundojnë me një vendim të formës së prerë. /Telegrafi/