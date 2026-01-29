Policia në Serbi konfiskon pesë tonë marihuanë
Në konfiskimin më të madh të drogës në historinë e Serbisë, policiasot në fshatin Konjuh, në afërsi të Krushevcit, gjeti afërsisht pesë ton marihuanë dhe katër armë automatike.
Në fotografitë nga vendi i ngjarjes shihet një numër i madh kutish ku ishte ruajtur marihuana, si dhe armatimi.
Ndër armët e konfiskuara ndodhet një pushkë automatike e modifikuar mbi platformën AK, si dhe dy pushkë automatike “Kalashnikov”, varianti Zastava AB2 me shufër të palosshme, të gjitha në kategorinë e armëve me fole të gjatë.
Në vendngjarje kanë shkuar ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Ivica Daçiq, si dhe Marko Kriçak, shefi i Drejtorisë së Policisë Kriminale, të cilët po ndjekin rrjedhën e aksionit dhe inspektimin.
Aksionin e kanë kryer së bashku pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë së Policisë Kriminale.
Sipas nova.rs. një pjesë e drogës së konfiskuar ishte e destinuar për tregun e Serbisë, ndërsa një pjesë më e vogël ishte parashikuar të përfundonte në vendet e Bashkimit Evropian. /Telegrafi/
