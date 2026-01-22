Policia në Leposaviq gjen uniformë me simbole të Serbisë, municion dhe çanta ushtarake
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se në fshatin Llozno të Leposaviqit ka gjetur armëmbajtje pa leje, si fishekë, çanta ushtarake, uniformë me simbole të Serbisë.
Policia njofton se rasti ka ndodhur të mërkurën, në ora 18:00.
“Fsh. Llozno, Leposaviq / 21.01.2026-18:00. Policia gjatë patrullimit në rrugë ka hasur në disa gëzhoja të fishekëve të armës së gjuetisë. Gjatë kontrollit në tri shtëpi-pa banorë, si prova materiale janë gjetur dhe konfiskuar: 80 copë fishekë të kalibrave të ndryshëm, një rrethatore, dy gëzhoja, disa çanta ushtarake, një uniformë me simbole të Serbisë, një maskë ushtarake, dy baza me barot për mbushje, një qese me sfera metalike, dy gota barot për mbushje të fishekëve, 140 kapsula për fishekë, tri vegla pune dhe disa gëzhoja të fishekëve”, thuhet në raport.
Policia bën të ditur se rasti nën hetime. /Telegrafi/