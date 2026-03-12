Policia në Gjilan organizon aktivitet sensibilizues për sigurinë e fëmijëve në trafik
Policia e Kosovës, përkatësisht Drejtoria Rajonale në Gjilan, ka zhvilluar një aktivitet edukativ me fëmijët e kopshtit Kopshti Fjolla me qëllim rritjen e vetëdijes për sigurinë në trafikun rrugor.
Sipas njoftimit të policisë, ligjërata me temën “Siguria në komunikacion” është organizuar nga Njësiti Sektorial dhe në Komunitet i Stacionit Policor në Gjilan, në kuadër të aktiviteteve të vazhdueshme për rritjen e sigurisë në rrugë.
Gjatë pjesës teorike të aktivitetit, fëmijët janë njoftuar me rregullat bazë të trafikut rrugor dhe rëndësinë e respektimit të tyre për sigurinë personale dhe të të tjerëve.
Pas ligjëratës, aktiviteti ka vazhduar edhe në terren, ku fëmijët së bashku me edukatoret dhe zyrtarët policorë kanë zhvilluar ushtrime praktike në rrugë.
“Nën shoqërimin e edukatoreve të kopshtit dhe zyrtarëve policorë, fëmijët janë njoftuar nga afër me vendkalimin për këmbësorë, shenjat e komunikacionit, mënyrën e sigurt të kalimit të rrugës dhe rëndësinë e sjelljes së sigurt gjatë qëndrimit në automjet”, thuhet në njoftimin e policisë.
Sipas Policia e Kosovës, qëllimi i këtij aktiviteti është edukimi dhe vetëdijesimi i fëmijëve që në moshë të hershme për rregullat e trafikut, me synim rritjen e sigurisë së tyre në rrugë dhe parandalimin e aksidenteve. /Telegrafi/