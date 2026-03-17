Policia e Kosovës po kërkon ndihmën e qytetarëve për identifikimin e një personi i cili është i dyshuar për mashtrim.

Hetuesit nga Njësia për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Korrupsionit në Prishtinë, me autorizim të Prokurorisë Themelore, kanë publikuar foton e një të dyshuari dhe kërkojnë bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e tij.

Personi në fjalë dyshohet për përfshirje në veprën penale “Mashtrim në bashkëkryerje”.

Çdo informacion që mund të ndihmojë në identifikim mund të raportohen direkt tek autoritetet përkatëse.

