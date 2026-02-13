Po vjen një gomë e re për automjete
Një gomë automjeti e pjesërisht e bërë nga lëkura e bardhë e zëvendësuar është rezultat i bashkëpunimit midis Nokian Tyres dhe startupit suedez Reselo.
Testet tregojnë se materiali i ri jo vetëm që e bën gomën më miqësore me mjedisin, por ka edhe potencial për përmirësimin e performancës.
Produkti i Reselo është një biogomë që prodhohet nga lëkura e bardhë e lisit, një nënprodukt i industrisë pyjore.
Pas disa vitesh bashkëpunimi, Reselo dhe Nokian tani kanë prezantuar rezultatet e përpjekjes së tyre të përbashkët: një gomë konceptuale, ku shtresa e kontaktit me tokën është pjesërisht e bërë nga material i rinovueshëm nga lëkura e bardhë e lisit.
Goma konceptuale quhet Betula (emri shkencor i gjinisë së lisit) dhe është bërë nga 93 për qind material i rinovueshëm.
Kjo është hera e parë që një material i marrë nga nënproduktet e industrisë së celulozës dhe letrës përdoret në gomë.
Materiali jo vetëm që kontribuon në qëndrueshmëri më të madhe, por ka edhe potencial për të përmirësuar performancën e gomave. Këtë e konfirmojnë nga Nokian, të cilët testuan gomën në Finlandë dhe Suedi me rezultate të mira.
Për Nokian, materialet e reja dhe metodat e prodhimit janë pjesë e rëndësishme e arritjes së objektivave të kompanisë. Prodhuesi i gomave synon që deri në vitin 2035, 50 për qind e gomave të tij të përbëhen nga material i rinovueshëm ose i ricikluar, që sipas sasive aktuale i korrespondon rreth 30 mijë tonë. Bashkëpunimi me Reselo do të ndihmojë në përballimin e të paktën një pjesë të këtij sfide.
Pavarësisht historisë së shkurtër të kompanisë, Reselo tashmë ka shumë bashkëpunime interesante brenda industrisë automobilistike.
Ka bashkëpunuar me gjigantë si Volvo Group, Polestar dhe Volvo Cars për të eksploruar se si goma me bazë lëkure lisit mund të përdoret në prodhimin e automjeteve të ardhshme, ndërsa Scania gjithashtu ka treguar interes për produktin e Reselo. /Telegrafi/