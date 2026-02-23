Po qarkullojnë pamjet e sulmit me dronë mbi objektin kryesor të pompimit të naftës në Druzhdba, e pranojnë rusët që është goditur
Natën e 23 shkurtit, dronët goditën stacionin kryesor të pompimit të naftës Kaleikino pranë Almetyevsk, në Tatarstan të Rusisë.
Objekti shërben si një qendër kryesore e furnizimit me energji për tubacionin Druzhba, transmeton Telegrafi.
Pas sulmit, një zjarr i madh shpërtheu në stacion, i dukshëm për banorët vendas. Objekti është në pronësi të operatorit rus të tubacionit Transneft.
The Druzhba-1 station at Kaleikino, a rather important part of the Druzhba oil pipeline through which Hungary and Slovakia hope to get their Russian oil, has just been blown to smithereens and most likely won't be supplying Hungary and Slovakia with oil again anytime soon. pic.twitter.com/7M3aezultz
— Daractenus (@Daractenus) February 23, 2026
Ndërkohë, autoritetet ruse konfirmuan se objekti ishte goditur. Zyrtarët thanë se një zjarr shpërtheu në ambientet e kompanisë si rezultat i rënies së mbeturinave të droneve.
"Sistemet e mbrojtjes ajrore në detyrë neutralizuan një dron në qiell mbi rrethin Almetyevsky. Si rezultat i rënies së mbeturinave në zonën industriale, filloi një zjarr i lokalizuar", deklaroi administrata lokale.
🔥 Kaleikino results: Astra confirms geolocation — fire raging at the Druzhba pumping hub near Almetyevsk.
Tanks burning (50k m³ scale), smoke columns for miles, no fast fix in sight.
Russia's export "cocktail" mixer crippled over 1,100 km away.
4/ pic.twitter.com/3HFx22HyuA
— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐬𝐚 🇪🇺🇵🇱🇺🇦 (@Tweet4AnnaNAFO) February 23, 2026
Stacioni i pompimit të naftës Kaleikino është objekti kryesor në zonën Almetyevsk të Tatarstanit, i vendosur më shumë se 1,000 km nga kufiri shtetëror i Ukrainës.
Kjo qendër kryesore transporti merr dhe përzien rrjedha nafte me cilësi të ndryshme nga Siberia Perëndimore, Tatarstani, Udmurtia dhe Bashkortostani, dhe më pas i furnizon ato në degët kryesore të tubacionit.
🔥 Ukrainian drones hit oil infrastructure in Tatarstan Overnight, the “Kaleikino” oil pumping station in Tatarstan — located near Almetyevsk and part of a major trunk pipeline system — was attacked. A massive fire broke out after the strike, with a column of smoke visible for… pic.twitter.com/jsaZA8n1yo
— K13 News (@K13News) February 23, 2026
Nën operacione normale, stacioni merr dhe pompon afërsisht 350,000 ton në ditë (ekuivalente me rreth 4.2 milion ton në vit).
Rrugët që furnizojnë rafineritë lokale - përfshirë rafinerinë e Nizhnekamsk - si dhe linjat e tranzitit dhe eksportit kalojnë nëpër objekt.
Last night, Ukrainian UAVs attacked the Kaleykino Oil Pumping Station in the city of Almetyevsk, Republic of Tatarstan.
The Kaleykino Oil Pumping Station serves as the endpoint for the Karabash-Almetyevsk-Kaleykino Pipeline and feeds into the larger Druzhba Pipeline network.… pic.twitter.com/dyv3TcrtBW
— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) February 23, 2026
Nxjerrja jashtë funksionit e stacionit i detyron operatorët të rishpërndajnë urgjentisht burimet, duke krijuar një rrezik të kapacitetit të reduktuar në të gjithë rrjetin. /Telegrafi/