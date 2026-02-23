Natën e 23 shkurtit, dronët goditën stacionin kryesor të pompimit të naftës Kaleikino pranë Almetyevsk, në Tatarstan të Rusisë.

Objekti shërben si një qendër kryesore e furnizimit me energji për tubacionin Druzhba, transmeton Telegrafi.

Pas sulmit, një zjarr i madh shpërtheu në stacion, i dukshëm për banorët vendas. Objekti është në pronësi të operatorit rus të tubacionit Transneft.

Ndërkohë, autoritetet ruse konfirmuan se objekti ishte goditur. Zyrtarët thanë se një zjarr shpërtheu në ambientet e kompanisë si rezultat i rënies së mbeturinave të droneve.

"Sistemet e mbrojtjes ajrore në detyrë neutralizuan një dron në qiell mbi rrethin Almetyevsky. Si rezultat i rënies së mbeturinave në zonën industriale, filloi një zjarr i lokalizuar", deklaroi administrata lokale.

Stacioni i pompimit të naftës Kaleikino është objekti kryesor në zonën Almetyevsk të Tatarstanit, i vendosur më shumë se 1,000 km nga kufiri shtetëror i Ukrainës.

Kjo qendër kryesore transporti merr dhe përzien rrjedha nafte me cilësi të ndryshme nga Siberia Perëndimore, Tatarstani, Udmurtia dhe Bashkortostani, dhe më pas i furnizon ato në degët kryesore të tubacionit.

Nën operacione normale, stacioni merr dhe pompon afërsisht 350,000 ton në ditë (ekuivalente me rreth 4.2 milion ton në vit).

Rrugët që furnizojnë rafineritë lokale - përfshirë rafinerinë e Nizhnekamsk - si dhe linjat e tranzitit dhe eksportit kalojnë nëpër objekt.

Nxjerrja jashtë funksionit e stacionit i detyron operatorët të rishpërndajnë urgjentisht burimet, duke krijuar një rrezik të kapacitetit të reduktuar në të gjithë rrjetin. /Telegrafi/

