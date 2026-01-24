Plani i NATO-s për mbrojtjen e kufijve të Evropës nga Rusia
NATO planifikon të forcojë mbrojtjen në kufijtë e Evropës me Rusinë në dy vitet e ardhshme, kryesisht duke krijuar një "zonë të automatizuar mbrojtëse" të pajisur me sisteme që veprojnë pothuajse pa ushtarë, ka deklaruar një gjeneral gjerman për shtypin gjerman.
“Plani i mbrojtjes do të përfshijë një zonë mbrojtëse që armiku duhet ta kalojë përpara se të përparojë, një lloj zone e nxehtë", tha për Welt am Sonntag, gjeneral brigade Thomas Lowin, zëvendësshef i shtabit për operacionet në Komandën e Forcave Tokësore të NATO-s në Izmir të Turqisë.
Në mënyrë specifike, sensorët do të zbulojnë forcat armike dhe do të aktivizojnë sisteme mbrojtëse, të tilla si dronë të armatosur, automjete luftarake pjesërisht autonome, robotë tokësorë pa pilot, si dhe sisteme të automatizuara të mbrojtjes ajrore dhe raketore, specifikoi gjenerali.
Megjithatë, vendimi përfundimtar për përdorimin e këtyre armëve "do të jetë gjithmonë një përgjegjësi njerëzore", shkruan yahoonews.
Sensorët, të cilët duhet të mbulojnë një zonë prej disa mijëra kilometrash, do të vendosen "në tokë ose në ajër", sipas Lowin.
Ata do të jenë në gjendje të mbledhin të dhëna mbi "lëvizjet e armikut ose përdorimin e armëve" për të informuar të gjitha vendet e NATO-s në kohë reale.
Plani parashikon gjithashtu forcimin e stoqeve ekzistuese të armëve.
Elementet e para tashmë po testohen si pjesë e projekteve pilot në Poloni dhe Rumani, dhe i gjithë sistemi i NATO-s duhet të zbatohet, nëse është e mundur, deri në fund të vitit 2027, sipas Welt am Sonntag.
Përballë një rritjeje të ndërhyrjeve nga dronë rusë ose të paidentifikuar vjeshtën e kaluar në Poloni, Gjermani, Rumani, Danimarkë dhe Belgjikë, Komisioni Evropian ka hedhur idenë e krijimit të një "muri kundër dronëve", korniza e të cilit ende nuk është përcaktuar.
BE synon të mbështetet në përvojën e Ukrainës, e cila është përballur me këtë lloj sulmi për më shumë se tre vjet.
“Polonia po përgatitet të nënshkruajë një kontratë për sistemin më të madh anti-dronë në Evropë", tha Ministri polak i Mbrojtjes, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. /Telegrafi/