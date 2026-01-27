Planet e publikuara tregojnë se agjentët e CIA-s do të jenë në Venezuelë pas rënies së Maduros
CIA po punon në heshtje për të vendosur një prani të përhershme amerikane në terren në Venezuelë, duke udhëhequr planet e administratës Trump për të ushtruar ndikimin e saj të ri mbi të ardhmen e vendit, sipas burimeve të shumta të njohura me planifikimin, shkruan CNN.
Diskutimet mbi planifikimin midis CIA-s dhe Departamentit të Shtetit janë përqendruar rreth asaj se si do të duket gjurma e SHBA-së brenda Venezuelës, si në planin afatshkurtër ashtu edhe në atë afatgjatë, pas kapjes dramatike të ish-presidentit Nicolás Maduro në fillim të këtij muaji, transmeton Telegrafi.
Ndërsa Departamenti i Shtetit do të shërbejë si prania kryesore diplomatike afatgjatë e SHBA-së në vend, administrata Trump ka të ngjarë të mbështetet shumë te CIA për të filluar atë proces rihyrjeje për shkak të tranzicionit të vazhdueshëm politik dhe situatës së paqëndrueshme të sigurisë në Venezuelë pas Maduros, shtuan burimet.
"Shteti ngre flamurin, por CIA është në të vërtetë ndikimi", tha një burim i njohur me procesin e planifikimit për CNN, duke vënë në dukje se objektivat afatshkurtra të agjencisë përfshijnë përgatitjen e skenës për përpjekjet diplomatike - duke përfshirë ndërtimin e marrëdhënieve me vendasit - dhe sigurimin e sigurisë.
Në afat të shkurtër, zyrtarët amerikanë mund të veprojnë nga një aneks i CIA-s, përpara hapjes së një ambasade zyrtare, duke u lejuar atyre të fillojnë të bëjnë kontakte joformale me anëtarë të fraksioneve të ndryshme të qeverisë së Venezuelës, si dhe figura të opozitës dhe të synojnë palë të treta që mund të përbëjnë kërcënim, tha burimi, duke bërë një paralele me punën e agjencisë në Ukrainë.
"Ngritja e një aneksi është përparësia numër një. Para kanaleve diplomatike, aneksi mund të ndihmojë në krijimin e kanaleve të ndërlidhjes, që do të jenë me inteligjencën venezuelase dhe që do të lejojnë biseda që diplomatët nuk mund të bëjnë", tha një ish-zyrtar i qeverisë amerikane që u angazhua me venezuelasit.
SHBA-të kanë dërguar rregullisht drejtorë të CIA-s ose zyrtarë të lartë të inteligjencës për të zhvilluar takime të ndjeshme me udhëheqësit botërorë, për të diskutuar çështje të ndjeshme që bazohen në mbledhjen e inteligjencës amerikane.
Drejtori i CIA-s, John Ratcliffe, ishte zyrtari i parë i lartë i Trump që vizitoi Venezuelën pas operacionit Maduro, duke u takuar me presidenten e përkohshme Delcy Rodríguez dhe udhëheqësit ushtarakë atje në fillim të këtij muaji.
Pjesë e mesazhit të Ratcliffe për udhëheqjen e re gjatë udhëtimit të tij: Venezuela nuk mund të jetë më një strehë e sigurt për kundërshtarët e Amerikës.
CIA ka të ngjarë të jetë përgjegjëse për informimin e zyrtarëve venezuelas mbi inteligjencën relevante amerikane në lidhje me këta kundërshtarë, përfshirë Kinën, Rusinë dhe Iranin, sipas një burimi tjetër të njohur me diskutimet e vazhdueshme të planifikimit.
"Nëse do të informoni Venezuelën mbi shqetësimet në lidhje me Kinën, Rusinë dhe Iranin, nuk do të jetë Departamenti i Shtetit që do ta bëjë këtë. DNI (Zyra e Drejtorit të Inteligjencës Kombëtare) do të duhet të vendosë se çfarë të deklasifikojë për të ndarë, dhe më pas agjentët e inteligjencës do të bëjnë informimin", tha ish-zyrtari.
Oficerët e CIA-s ishin në terren në Venezuelë në muajt para operacionit që synonte Maduron. Në gusht, agjencia kishte instaluar fshehurazi një ekip të vogël brenda vendit për të ndjekur modelet, vendndodhjet dhe lëvizjet e Maduros, gjë që ndihmoi në forcimin e operacionit në fillim të këtij muaji, thanë burime të njohura me planet.
Pasuritë përfshinin një burim të CIA-s që vepronte brenda qeverisë venezuelase i cili ndihmoi Shtetet e Bashkuara në gjurmimin e vendndodhjes dhe lëvizjeve të Maduros përpara kapjes së tij, tha një burim i informuar më parë për operacionin për CNN.
Vendimi politik i administratës për të mbështetur Rodríguez në vend të udhëheqëses së opozitës Maria Machado, u informua gjithashtu nga një analizë e klasifikuar e CIA-s mbi ndikimin e mosqenies më president të Maduros dhe implikimet afatshkurtra të largimit të tij të mundshëm, raportoi CNN.
Produkti i inteligjencës i ruajtur mirë u porosit nga politikëbërës të lartë, dhe CIA pritej të vazhdonte të jepte rekomandime të ngjashme mbi situatën e lidershipit në Venezuelë në të ardhmen, thanë më parë burime të shumta për CNN.
Pas kapjes së Maduros, CIA tani po e kthen fokusin e saj drejt ushtrimit të qetë të ndikimit të SHBA-së nga brenda kufijve të Venezuelës dhe vlerësimit të performancës së lidershipit të ri që ajo ndihmoi në instalimin e tij.
Por zyrtarët amerikanë të angazhuar në diskutime të hershme të planifikimit ende presin që Shtëpia e Bardhë të artikulojë qartë qëllimet e saj më të gjera të misionit, thanë burimet, pavarësisht pretendimit të presidentit Donald Trump se administrata e tij do të "drejtonte" vendin pas kapjes së Maduros.
"Kjo e bën më të vështirë," pranoi burimi i parë i njohur, duke shtuar se zyrtarët amerikanë po planifikojnë të krijojnë një prani brenda Venezuelës dhe presin ta shtojnë objektivin aktual më vonë. /Telegrafi/