Plagosja e zyrtarit të IPK-së në Prishtinë, i dyshuari ende në kërkim
Mbrëmjen e së hënën njësitë policore i janë përgjigjur një rasti për të shtëna me armë zjarri dhe me të arritur në vendin e ngjarjes kanë hasur në një person i cili ishte i plagosur.
Sipas raportit 24 orësh bëhet e ditur se lidhur me rastin është identifikuar personi i dyshuar ndodhet në kërkim policor.
Ndërkaq, viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërsa në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime.
“Rr. Jakov Xoxa, Prishtinë / 23.03.2026 – 20:45. Njësitë policore i janë përgjigjur një rasti për të shtëna me armë zjarri dhe me të arritur në vendin e ngjarjes kanë takuar viktimën mashkull kosovar i cili ishte i plagosur. Lidhur me rastin është identifikuar personi i dyshuar mashkull kosovar i cili ndodhet në kërkim policor. Viktima është dërguar për trajtim mjekësor në QKUK, ndërsa në konsultim me prokurorin është iniciuar rasti dhe mbetet në hetime”, thuhet në raport. /Telegrafi/