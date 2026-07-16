Plagosja në Fushë Kosovë, i dyshuari ende në arrati
Pas një mosmarrëveshje, një person ka mbetur i plagosur pas të shtënave me armë zjarri nga një tjetër.
Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur të mërkurën rreth orës 20:38, në Fushë Kosovë.
Tutje bëhet e ditur se në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhojë e pistoletës.
“Fushë Kosovë 15.07.2026, 20:38. Është raportuar se pas një mosmarrëveshje, i dyshuari mashkull kosovar me armë zjarri kishte shtënë në drejtim të viktimës mashkull kosovar. Në vendin e ngjarjes është gjetur dhe sekuestruar një gëzhojë e pistoletës”, thuhet në raport.
Ndërkaq, viktima është dërguar për tretman mjekësor në QKUK, Prishtinë, ndërsa i dyshuari gjendet në arrati. /Telegrafi/
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