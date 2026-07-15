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Një person ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Miradi e Epërme të Fushë Kosovës, si pasojë e të shtënave me armë zjarri.

Rastin e ka konfirmuar për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili ka bërë të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:00.

“Rreth orës 21:00, Policia ka pranuar informatën për plagosje në fshatin Miradi e Epërme në Fushë Kosovë. Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku sipas informacioneve fillestare një person ka mbetur i lënduar, që dyshohet të jetë plagosur me armë zjarri. Personi i lënduar është dërguar për tretman mjekësor, ndërkohë që njësitet policore janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat e rastit”, ka deklaruar Pllana.

Policia është duke zhvilluar hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e rastit dhe për të përcaktuar motivin e ngjarjes./Telegrafi.

Kronika e ZezëLajme