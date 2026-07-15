Plagosje në Miradi të Epërme, policia nis hetimet
Një person ka mbetur i plagosur mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Miradi e Epërme të Fushë Kosovës, si pasojë e të shtënave me armë zjarri.
Rastin e ka konfirmuar për media zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, i cili ka bërë të ditur se ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:00.
“Rreth orës 21:00, Policia ka pranuar informatën për plagosje në fshatin Miradi e Epërme në Fushë Kosovë. Njësitet policore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes, ku sipas informacioneve fillestare një person ka mbetur i lënduar, që dyshohet të jetë plagosur me armë zjarri. Personi i lënduar është dërguar për tretman mjekësor, ndërkohë që njësitet policore janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethanat e rastit”, ka deklaruar Pllana.
Policia është duke zhvilluar hetimet për të zbardhur plotësisht rrethanat e rastit dhe për të përcaktuar motivin e ngjarjes./Telegrafi.