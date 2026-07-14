Plagosja e një personi në Pejë, arrestohet i dyshuari - dërgohet në mbajtje
Prokuroria Themelore në Pejë njofton opinionin publik se lidhur me rastin e të shtënave me armë zjarri që ka ndodhur mbrëmë në qytetin e Pejës, ku si pasojë një person ka mbetur i plagosur, me urdhër të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë personi i dyshuar me inicialet B.K., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale "Vrasja në tentativë".
Sipas një njoftimi për media thuhet se menjëherë pas pranimit të informatës për rastin, në vendin e ngjarjes kanë dalë Prokurori i Shtetit, njësitet relevante të Policisë së Kosovës dhe ekipet e forenzikës, të cilat kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme procedurale.
"Gjatë ekzaminimit të vendit të ngjarjes janë grumbulluar prova materiale që do të shërbejnë në zhvillimin e procedurës penale. Prokurori i Shtetit, brenda afatit ligjor, do të parashtrojë në Gjykatën kompetente kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të dyshuarit", thuhet në njoftim.
Prokuroria Themelore në Pejë njofton se, në koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës, janë duke u ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të ndriçimit të plotë të rrethanave të këtij rasti dhe sigurimit të provave për zhvillimin e mëtejshëm të procedurës penale. /Telegrafi/