Pija befasuese e mëngjesit që rrit përqendrimin më shumë se kafeja
Dihet që kafeja ju zgjon dhe përmirëson përqendrimin dhe vëmendjen. Megjithatë, ajo nuk është gjithmonë ajo që mjekët dhe dietologët rekomandojnë si zgjedhjen më të mirë për të rritur fokusin në mëngjes.
“Kafeina nuk është gjithmonë mjeti më i pastër”, shpjegon Dr. Raj Dasgupta, këshilltar mjekësor kryesor i Sleepopolis. “Ajo mund të shkaktojë nervozizëm, rënie energjie dhe varësi.”
Askush nuk po ju kërkon të hiqni dorë nga filxhani juaj i kafesë në mëngjes. Megjithatë, ekspertët sugjerojnë që të konsumoni më shumë një pije të thjeshtë, por befasuese, e cila përmirëson fokusin më mirë se kafeja.
Pija e mëngjesit që rrit fokusin më mirë se kafeja
Uji. Po, kaq e thjeshtë. Është bazik, por jashtëzakonisht i rëndësishëm për gjithë trupin — dhe sidomos për trurin.
“Uji është thelbësor për kujtesë më të mirë, humor më të qëndrueshëm dhe përqendrim më të lartë”, thotë Dr. Yoshua Quinones, mjek internist i certifikuar.
Edhe Dr. Brynna Connor pajtohet:
“Uji ndihmon fokusin sepse truri nuk funksionon siç duhet kur trupi nuk është mjaftueshëm i hidratuar. Rreth 75% e trurit përbëhet nga ujë dhe, për këtë arsye, edhe dehidratimi i lehtë mund të dëmtojë shpejt përqendrimin, kujtesën dhe humorin.”
Një studim i vitit 2020 sugjeron se edhe një sasi e vogël uji — rreth 200 ml — mjafton për të shuar etjen dhe për të ulur nervozizmin dhe lodhjen. Ndërkohë, 500 ml ujë përmirëson performancën mendore dhe humorin.
Si ndihmon uji në përqendrim
“Për të funksionuar në mënyrë optimale, truri ka nevojë si për energji ashtu edhe për lëngje,” shpjegon Dr. Connor. “Uji ndihmon në ruajtjen e qarkullimit të gjakut drejt trurit, përmirëson qarkullimin dhe sinjalizimin nervor. Këto janë baza e qartësisë mendore dhe fokusit afatgjatë.”
Dr. Connor shpjegon më tej se çfarë ndodh në trup kur pini ujë dhe pse kjo ndikon drejtpërdrejt në përqendrimin tuaj.