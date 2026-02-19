Peyman: Kur natyra bëhet mbreti i kënaqësisë
Peyman është një kompani e themeluar në vitin 1995 në Eskişehir, Turqi, e specializuar në prodhimin dhe përpunimin e arrave, farave dhe frutave të thata.
Brenda më shumë se dy dekadave, brendi është shndërruar në një nga prodhuesit më të njohur në industrinë e snacks-eve në rajon, duke eksportuar produktet e saj në dhjetëra vende dhe duke operuar me standarde ndërkombëtare të sigurisë ushqimore. Investimet në teknologji moderne, në kontroll të rreptë të cilësisë dhe në përzgjedhje të kujdesshme të lëndës së parë kanë qenë faktorë kyç në ndërtimin e reputacionit të saj.
Peyman: Vlera ushqyese dhe standarde ndërkombëtare
Peyman operon me standarde të larta sigurie ushqimore dhe posedon çertifikime ndërkombëtare si BRC, IFS, ISO 9001, ISO 22000, FDA, Halal dhe Gluten Free. Këto çertifikime garantojnë që çdo produkt kalon kontrolle rigoroze cilësie, duke filluar nga përzgjedhja e lëndës së parë, procesi i përpunimit dhe pjekjes, deri tek paketimi final dhe shpërndarja në treg. Ky sistem i strukturuar kontrolli siguron që konsumatori të marrë një produkt të sigurt, të standardizuar dhe me cilësi të qëndrueshme në çdo paketim.
Filozofia e kompanisë bazohet në kombinimin e traditës me inovacionin. Nga njëra anë, Peyman mbështetet në kulturën e konsumimit të arrave dhe farave si pjesë e përditshmërisë, ndërsa nga ana tjetër zhvillon produkte të reja që i përshtaten stilit modern të jetesës, ku kërkohen alternativa të shpejta, praktike dhe me vlerë ushqyese.
Një zgjedhje që kombinon shijen me kujdesin për veten
Peyman operon përmes tre nënbrendeve kryesore: Bahçeden, Çitliyo dhe Nutzz. Secila prej tyre ka identitet të veçantë dhe i drejtohet nevojave të ndryshme të tregut.
Bahçeden përfaqëson linjën më natyrale dhe më të orientuar drejt konsumatorëve që kërkojnë produkte me përbërje të thjeshtë dhe cilësi të lartë. Nën këtë emër ofrohen arrore si badem, lajthi, fëstëk, arra indiane dhe arra klasike, si dhe fruta të thata si kajsi, rrush i thatë, boronicë e kuqe dhe hurma. Këto produkte janë të disponueshme në variante të pjekura ose natyrale, me ose pa kripë, duke i dhënë konsumatorit mundësinë të zgjedhë sipas stilit të vet ushqimor. Bahçeden synon të komunikojë idenë e origjinës së pastër dhe të kontrolluar, duke theksuar freskinë, përpunimin minimal dhe ruajtjen e vlerave ushqyese si fibrat, proteinat bimore dhe yndyrnat e shëndetshme.
Çitliyo përqendrohet kryesisht në fara të pjekura, veçanërisht fara luledielli dhe fara kungulli, të cilat janë pjesë e kulturës së përditshme të konsumit në shumë vende. Kjo linjë është ndërtuar mbi konceptin e shijes tradicionale dhe të momenteve që të bashkojnë rreth tryezës. Fara të kripura ose natyrale, me intensitet të ndryshëm shijeje, janë të dizajnuara për konsum gjatë aktiviteteve sportive, shoqërimeve apo momenteve të relaksit. Përmes paketimit praktik dhe kontrollit të njëtrajtshëm të pjekjes, Çitliyo synon të ruajë shijen karakteristike dhe freskinë e produktit deri në momentin e konsumimit.
Nutzz përfaqëson segmentin më modern dhe më dinamik të këtyre nënbrendeve. Kjo linjë është e orientuar drejt kombinimeve kreative dhe shijeve më të guximshme, duke përfshirë përzierje arrash me erëza të ndryshme, kokoshka me variante klasike apo të ëmbla, si dhe produkte të destinuara për festa dhe momente argëtimi. Nutzz synon audiencën më të re dhe konsumatorët që kërkojnë eksperiencë më intensive shijesh, duke e pozicionuar veten si alternativë për mbrëmje filmi, evente sportive apo takime shoqërore.
Strategjia e ndarjes në tre nënbrende i lejon Peyman të mbulojë një gamë të gjerë nevojash: nga konsumatori që kërkon snack të shëndetshëm për gjatë ditës, tek ai që preferon shijen tradicionale të farave, deri tek publiku që kërkon produkte më të larmishme dhe më argëtuese. Kjo strukturë e qartë e bën brendin më të lehtë për t’u kuptuar dhe për t’u pozicionuar në tregje të ndryshme ndërkombëtare.
Në një treg ku snack-et shpesh lidhen me përpunim të lartë dhe përbërës artificialë, Peyman sjell një alternativë që respekton natyrën e produktit. Çdo paketim përfaqëson përzgjedhje të kujdesshme, përvojë shumëvjeçare dhe përkushtim ndaj cilësisë.
Nga një grusht bajamesh krokante, te një miks energjik me fruta të thata, Peyman ofron produkte që përshtaten me ritmin modern të jetës - pa kompromis në shije dhe pa kompromis në cilësi.
Sepse ndonjëherë, zgjedhja më e thjeshtë është edhe më e mençura.