Petrushevski: As nuk e kemi marrë gjyqësorin, as nuk kemi marrëveshje me BDI-në
Deputeti i OBRM-PDUKM-së, Brane Petrushevski sot ka mohuar se caktimi i arrestit shtëpiak për Artan Grubi ka të bëjë me ndonjë marrëveshje me BDI-në.
"Ne as nuk e kemi marrë gjyqësorin, siç lë të kuptohet opozita, as nuk kemi marrëveshje, as nuk mund të kemi marrëveshje. Vetëm prokuroria publike mund të ketë marrëveshje, sepse të gjitha këto gjëra që janë thënë janë në juridiksionin e prokurorisë publike, thotë Brane Petrushevski, deputet i OBRM-PDUKM-së, në debatin e sonte në “Top Tema” në "Telma".
“Kur ishim në opozitë, thoshim se BDI do të shkonte në opozitë dhe kur erdhëm në pushtet, BDI është në opozitë. Ndryshe nga ne, LSDM, ndërsa Artan Grubi kryente këto krime, heshtte, miratonte, as nuk guxonte të mendonte, as nuk guxonte të mendonte të qortonte, e lëre më të paraqiste një kallëzim penal.
Sot, kur jemi në pushtet, Ministria e Brendshme ngriti kallëzim penal kundër Artan Grubit dhe Përparim Bajramit, ish-kryeministri dhe kryetari i LSDM-së, Kovaçevski, është në të njëjtën kallëzim penal. Supozoj se nga këtu vjen frika dhe paniku i tyre”, thotë Petrushevski./Telegrafi/