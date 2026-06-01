Petkovski: Ligji i ri po bën të heshtin të rinjtë, Maqedonia s’ka nevojë për gjashtë universitete
Ish-zyrtari Tito Petkovski akuzoi qeverinë se e përsëriste vazhdimisht fjalinë: “Maqedonia nuk do të lëvizë as edhe një milimetër nga pozicionet e saj…”. Pasi u përhap lajmi se UKIM nuk ishte ndër 2000 universitetet më të mira në Renditjen e Universiteteve të Shangait, Petkovski përsëriti propozimin e tij të vitit 2006 në lidhje me arsimin e lartë.
“Për të mos mbetur në fund, është e nevojshme të bëhen ndryshime rrënjësore në arsimin e lartë, veçanërisht pasi një ligj i ri është në proces. Sipas mendimit tim, ligji i ri për arsimin e lartë është hartuar për t’i bërë të heshtin brezat e rinj, në mënyrë që ata të manipulohen më lehtë.
"Maqedonia, si një vend me pak më shumë se 1.500.000 banorë, nuk ka nevojë për 6 universitete. Një sistem i tillë organizimi do të vazhdojë të prodhojë studentë të arsimuar dobët dhe staf mësimdhënës me cilësi të ulët.
Ky është vetëm një vazhdim i katastrofës që OBRM-PDUKM-ja e udhëhequr nga Gruevski krijoi në vitin 2007, duke hapur universitete në çdo qytet të vendit", tha Petkovski./Telegrafi/