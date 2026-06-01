Andonovski: Ballkani duhet të trajtohet si çështje largpamësie strategjike, kërcënimet kibernetike janë të zakonshme
Ministri i Transformimit Dixhital, Stefan Andonovski, mori pjesë sot në një tryezë të rrumbullakët në Senatin Francez, në kuadër të Samitit Kibernetik të Parisit 2026, kushtuar ndërtimit të kapaciteteve kibernetike në vendet e Ballkanit Perëndimor përballë kërcënimeve të vazhdueshme dhe komplekse.
Eventi, i cili u zhvillua në Pallatin Luksemburg në Paris, mblodhi së bashku përfaqësues të vendeve të rajonit, partnerë francezë dhe përfaqësues të Qendrës së Kapaciteteve Kibernetike të Ballkanit Perëndimor – WB3C, me qëllim thellimin e dialogut mbi rezistencën kibernetike, bashkëpunimin rajonal, ndërveprimin dhe përputhshmërinë me standardet e sigurisë evropiane dhe euroatlantike.
Andonovski theksoi se siguria kibernetike sot nuk është vetëm një çështje teknike, por një çështje e rezistencës kombëtare, stabilitetit demokratik, mbrojtjes së infrastrukturës kritike dhe besimit në shtetin dixhital.
"Republika e Maqedonisë së Veriut e sheh rezistencën kibernetike si një pjesë integrale të sigurisë evropiane dhe rezistencës demokratike. Si aleat i NATO-s dhe një vend me një orientim të qartë euroatlantik, ne i qasemi sigurisë kibernetike përmes tre perspektivave paralele: harmonizimi i sigurisë me NATO-n, harmonizimi me acquis evropiane dhe qëllimet e Dekadës Dixhitale, si dhe nevoja për ta përkthyer harmonizimin strategjik në kapacitet të vërtetë operacional", vuri në dukje Andonovski.
Andonovski theksoi se Maqedonia po investon fonde të konsiderueshme në ndërtimin e Qendrës Qeveritare për Reagim ndaj Incidenteve Kibernetike MKD-GOV-CSIRT, sistemeve mbrojtëse, infrastrukturës së sigurt dhe ndërlidhjes, me fonde nga buxheti kombëtar dhe me mbështetje nga partnerë strategjikë, përfshirë Shtetet e Bashkuara.
Theks i veçantë iu vu bashkëpunimit rajonal. Andonovski tha se kërcënimet kibernetike nuk ndalen në kufij dhe se administratat më të vogla nuk mund të ndërtojnë rezistencë në izolim.
"Për Ballkanin Perëndimor, bashkëpunimi operacional rajonal nuk është luks, por shumëzues force. Ne kemi nevojë për pika kontakti të përhershme të besueshme, ushtrime të rregullta të përbashkëta kibernetike, shkëmbim të strukturuar informacioni dhe integrim më të fortë me mekanizmat e BE-së dhe NATO-s", theksoi Ministri./Telegrafi/