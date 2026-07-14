Peshevski: Për shumicën e punonjësve, paga mesatare mbetet e paarritshme, jo realiteti i tyre i përditshëm
Për shumicën e punonjësve, paga mesatare mbetet e paarritshme, jo realiteti i tyre i përditshëm.
"Midis 50 dhe 58 përqind e të gjithë punonjësve marrin një pagë deri në 36.900 denarë, pra pagën minimale ose një pagë afër minimumit", thotë Ivan Peshevski i Sindikatës së Ndërtimit, Industrisë dhe Projektim.
Sipas tij, kjo tregon se shumica e punonjësve janë në grupet me pagat më të ulëta, gjë që ndikon drejtpërdrejt në standardin e jetesës dhe aftësinë për të siguruar një jetë dinjitoze nga të ardhurat e tyre./Telegrafi/
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