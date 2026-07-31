Filipçe: Shtatori do të sjellë rritje të çmimeve, Qeveria nuk po ndërmerr asnjë veprim
Kryetari i LSDM‑së, Venko Filipçe, paralajmëroi se standardi i jetesës do të vazhdojë të bjerë dhe se qytetarët i pret një vjeshtë e vështirë.
Duke folur për gjendjen ekonomike dhe sociale në vend, ai theksoi se Qeveria nuk ka asnjë plan për t’i mbrojtur qytetarët nga goditja e re e çmimeve që pritet në shtator.
“Në vend të masave për mbrojtjen e standardit të jetesës, pushteti i lë qytetarët të përballen vetë me rritjen e çmimeve të ushqimit, me çmimet e larta të derivateve dhe me kostot gjithnjë e më të mëdha të jetesës”, tha Filipçe.
Ai paralajmëroi se zhvillimet rajonale dhe globale mund ta përkeqësojnë më tej situatën ekonomike, ndërsa Qeveria, sipas tij, nuk po ndërmerr asnjë masë për të parandaluar valën e re të shtrenjtimit.
“Në shtator pres krizë të madhe. E dini se ka nivel ekstremisht të ulët të ujit në Danub, është shpallur gjendje krize në Serbi dhe Hungari. Hungaria po ndal një pjesë të kapaciteteve bërthamore sepse nuk ka ujë për ftohje. Kjo mund të ndikojë në çmimin e energjisë në rajon. Nuk e dimë si do të zhvillohet situata me luftën në Iran. Nëse nuk qetësohet, çmimet e derivateve po rriten. Nuk ka masa për qytetarët. Pres krizë të madhe”, tha Filipçe.
Ai theksoi se goditja më e rëndë mbi buxhetet familjare do të vijë në shtator, kur qytetarët do të përballen me shpenzime shtesë, ndërsa Qeveria nuk paralajmëron as rritje pagash, as masa për zbutjen e goditjes së çmimeve.
“Kur fillon shtatori, fillojnë shpenzimet për shkollat. Nuk ka asnjë paralajmërim për rritje pagash. Çfarë do të ndodhë me derivateve? A do të sjellë ky shtrenjtim një spirale të re çmimesh? Po shihni çfarë ndodh me çmimet në markete. Do të ketë krizë të madhe. Mendoj se çmimet sërish do të rriten pas shtrenjtimit të fundit të derivateve. Askush nuk i kontrollon çmimet dhe ato rriten. Askush nuk ndërmerr masa”, tha Filipçe.
Ai akuzoi Qeverinë se po përpiqet të fshehë gjendjen reale të standardit të jetesës përmes “trukeve administrative”, në vend që të ofrojë ndihmë të vërtetë për qytetarët.