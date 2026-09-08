Pesë të nominuarit për çmimin ‘Trajneri i Vitit’ 2026
Pesë trajnerë janë nominuar për çmimin Trajneri i Vitit 2026, me disa nga emrat më të mëdhenj të Evropës që janë në listën e ngushtë.
France Football ka filluar me publikimin e emrave për çmimet kryesore të ceremonisë së Topit të Artë 2026 dhe tashmë kanë zbuluar listën me pesë nominime për trajnerin më të mirë të vitit.
Mikel Arteta njihet për punën e tij me Arsenalin, ndërsa trajneri i Spanjës Luis de la Fuente është gjithashtu midis kandidatëve pas suksesit të tij me ekipin kombëtar.
Unai Emery përfaqëson Aston Villan pas suksesit në Ligën e Evropës, me Vincent Kompany të nominuar pas punës së tij në Bayern Munich.
Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Spain national team
Unai Emery - Aston Villa
Vincent Kompany - Bayern Munich
Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l
— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Trajneri i Paris Saint-Germain, Luis Enrique, i cili fitoi Ligën e Kampionëve dhe trofetë tjerë në Francë plotëson listën e ngushtë.
Çmimi në fund të fundit do t'i shkojë njërit prej pesë trajnerëve, duke njohur menaxherin që ka pasur ndikimin më të madh gjatë vitit të kaluar.
Nominimet bashkojnë trajnerë si nga klubet ashtu edhe nga futbolli ndërkombëtar, duke krijuar një garë konkurruese për çmimin prestigjioz individual. /Telegrafi/