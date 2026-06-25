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Pesë persona pas një mosmarrëveshje janë rrahur mes vete në aeroportin “Adem Jashari”, në Prishtinë.

Sipas raportit të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se ngjarja ka ndodhur të mërkurën rreth orës 20:30.

“ANP ‘Adem Jashari’ 24.06.2026-20:30. Raportohet se pas një mosmarrëveshje pesë të dyshuar meshkuj kosovare janë rrahur në mes veti. Me vendim të prokurorit të dyshuarit pas intervistimit dërgohen në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

Kronika e ZezëLajme