Janë përzgjedhur tashmë dy finalistët e edicionit të katërt të Big Brother.

Ludo Lee u shpall finalisti i parë, ndërsa Elijona Binakaj rrëmbeu vendin e dytë për në finale.

U bë e ditur gjithashtu se do të jenë gjithsej pesë finalistë.

Foto: Instagram

Të premten do të shpallen edhe tre të tjerët, kurse tre të tjerë do të eliminohen nga formati.

Kanë ngelur vetëm dhjetë ditë deri në finalen e madhe të këtij edicioni, e cila do të jetë më 27 shkurt.

Mbetet për t'u parë se kush është konkurrenti që sivjet rrëmben çmimin e madh.

Sidoqoftë, edhe ky edicion ka pasur momente të ndryshme, lot, surpriza, emocione e befasi të mëdha. /Telegrafi/

