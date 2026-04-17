Përplasje masive mes lojtarëve të Mainzit dhe Strasbourgit, e gjitha erdhi pas një festimi me mungesë respekti nga lojtari i vendasve
Një humbje e rëndë me rezultat 4-0 në Strasburg të enjten mbrëma shënoi fundin e udhëtimit evropian të Mainz dhe eliminimin nga Liga e Konferencës, duke shkatërruar ëndrrën e tyre për një sensacion evropian.
Hidhërimi i humbjes u intensifikua më tej nga një skenë pas vërshëllimës së fundit të gjyqtarit që shkaktoi zemërim midis lojtarëve të ekipit gjerman.
Lojtari i Strasburgut, Martial Godo (23 vjeç), festoi në mënyrë provokuese para tribunave të tifozëve të Mainz, duke përdorur flamurin e vendosur në qoshe.
Ky veprim ishte vështirë i kapërdirë për lojtarët mysafirë. Nadiem Amiri dhe Phillip Tietz vrapuan menjëherë drejt tij, gjë që çoi në një përleshje fizike dhe verbale.
Situata u përshkallëzua dhe rojet e sigurisë u detyruan të ndërhynin për të ndarë palët në konflikt.
Mesfushori i Mainz, Amiri, mori karton të kuq për veprimet e tij pas ndeshjes, ndërsa nga kampi gjerman pati shumë kritika rreth festës së lojtarit vendas, ku sipas tyre ishte mungesë respekti dhe diçka jo-sportive. /Telegrafi/