‘Përplasja’ me SHBA-në për Grenlandën, ‘një thirrje zgjimi për Evropën’ – thotë Macron
Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se një “përplasje” me Shtetet e Bashkuara për Grenlandën ishte "një thirrje zgjimi strategjik për të gjithë Evropën", duke folur së bashku me udhëheqësit e Danimarkës dhe territorit autonom danez në Paris.
Duke folur së bashku me kryeministrat e Danimarkës dhe Grenlandës, Mette Frederiksen dhe Jens-Frederik Nielsen, Macron tha të mërkurën se "zgjimi duhet të përqendrohet në pohimin e sovranitetit tonë evropian, në kontributin tonë në sigurinë e Arktikut, në luftën kundër ndërhyrjeve dhe dezinformimit të huaj, dhe në luftën kundër ngrohjes globale".
Ai i riafirmoi Frederiksen dhe Nielsen solidaritetin e Francës dhe "angazhimin e saj ndaj sovranitetit dhe integritetit tuaj territorial", shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
"Franca do të vazhdojë të mbrojë këto parime në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara", shtoi ai, duke shprehur mbështetjen e tij për rritjen e angazhimit të NATO-s në Arktik.
Macron shtoi se Franca do të "jetë krah për krah" me Danimarkën.
Pas kundërshtimit evropian, Trump u tërhoq nga kërcënimi për të marrë Grenlandën me forcë ushtarake.
Duke folur më parë, Frederiksen tha se Evropa duhej të përmirësonte mbrojtjen e saj "tani" për t'u bërë më pak e varur nga Shtetet e Bashkuara për mbrojtje ushtarake.
Por të hënën, shefi i NATO-s, Mark Rutte u tha ligjvënësve të BE-së të "vazhdonin të ëndërronin" nëse mendonin se Evropa mund të mbrohej pa SHBA-në.
Në përgjigje të komenteve të Rutte, Frederiksen pranoi se do të ishte "jashtëzakonisht e vështirë" për Evropën të mbrohej tani.
"Sepse kur shikoni inteligjencën, armët bërthamore e kështu me radhë, ne varemi nga SHBA-ja", tha ajo në universitetin Sciences Po.
"Por mendoj se jemi në gjendje të bëjmë më shumë sesa ajo që thuhet publikisht tani".Fredriksen tha se Evropa kishte bërë një "gabim të madh" duke shkurtuar buxhetet ushtarake në të kaluarën. /Telegrafi/