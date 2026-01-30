Përmes kredisë, sigurohen mjete për furnizimin me 150 autobusë elektrikë për Shkupin dhe komunat
Janë siguruar mjete për furnizimin e 150 autobusëve elektrikë për Shkupin dhe komunat, deklaroi sot kryeministri Hristijan Mickoski.
Për furnizimin e autobusëve do të shfrytëzohet kredi me një afat të përgjithshëm shlyerjeje prej 15 vitesh dhe një normë interesi prej 3,25 për qind përmes një marrëveshjeje ndërqeveritare me Hungarinë.
Mickoski theksoi se kredia do të jetë me të njëjtat kushte si edhe paraprakisht, me një normë interesi prej 3.25 për qind, një grejs-periudhë trevjeçare dhe 12 vjet shtesë shlyerjeje, që do të thotë gjithsej 15 vjet huamarrje të shtetit në kuadër të partneritetit strategjik me qeverinë hungareze.
“Në seancë qeveritare morëm një vendim që në kuadër qeveri me qeveri marrëveshjen që kemi me Hungarinë një pjesë do të jetë kredi në kushte të njëjta që i kishim në rastin paraprak, gjegjësisht tre vjet grejs-periudhl dhe 12 vjet shtesë shlyerjeje, që do të thotë 15 vjet me të njëjtën normë interesi”, tha Mickoski.
Qyteti i Shkupit, shtoi, paraprakisht kishte kërkuar 250 autobusë, por, siç tha, në këtë fazë do të marrë një pjesë prej tyre së bashku me karikues, ashtu si edhe komunat e tjera që kanë transport publik të organizuar, për të cilat Mickoski tha se do të marrin edhe një pjesë nga autobusët e kërkuar.