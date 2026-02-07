Përleshje pas një aksidenti në Prishtinë, pesë të lënduar
Pasditen e sotme, një përleshje fizike ka ndodhur në rrugën “Mon Balaj” në Prishtinë, ku pesë persona u rrahën mes vete pas një aksidenti trafiku.
Zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana, tha për Telegrafin se të përfshirët kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë marrë tretman mjekësor.
“Sot rreth orës 18:00, në rrugën “Mon Balaj”, në Prishtinë, pas një aksidenti trafiku, pesë persona janë përfshirë në një përleshje fizike. Personat e përfshirë në rast kanë pësuar lëndime trupore dhe kanë pranuar tretman mjekësor", deklaroi ai.
“Lidhur me aksidentin, veprimet dhe procedurat e mëtejme janë duke u zhvilluar nga Njësia e Trafikut", shtoi Pllana./Telegrafi/
