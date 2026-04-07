Përfundon restaurimi i Hanit të familjes Zajmi në Prizren
Ministria e Kulturës dhe Turizmit ka njoftuar për përfundimin e restaurimit të Hanit të familjes Zajmi, një nga monumentet më të rëndësishme historike dhe arkitekturore të qytetit të Prizrenit, që i përket fundvitit të shekullit XVIII.
Ky monument ka shërbyer tradicionalisht si vend strehimi dhe tregtie për udhëtarët dhe tregtarët që kalonin në qytet, duke pasqyruar jetën ekonomike dhe kulturore të kohës.
Restaurimi i tij ka përfshirë rikonstruksionin e strukturës, ruajtjen e elementeve autentike arkitekturore dhe trajtimin e materialeve tradicionale që e bëjnë Hanin unik në kontekstin e trashëgimisë kulturore të Kosovës.
Ministria e Kulturës dhe Turizmit thekson se restaurimi i plotë i këtij objekti jo vetëm që ruan vlerat historike, por gjithashtu e integron atë në rrjetin e destinacioneve kulturore dhe turistike të Prizrenit.
“Ky hap është një investim i rëndësishëm në ruajtjen e identitetit historik dhe promovimin e trashëgimisë sonë kulturore, duke e bërë Hanin e familjes Zajmi një pasqyrë të gjallë të historisë së qytetit,” thuhet në njoftim.
Hani tashmë do të jetë i hapur për vizitorët dhe komunitetin lokal, duke ofruar një hapësirë ku historia dhe kultura bashkohen, si dhe një shembull të ruajtjes së trashëgimisë kulturore për brezat e ardhshëm.
Restaurimi i Hanit të familjes Zajmi është pjesë e një programi më të gjerë të Ministrisë për mbrojtjen dhe promovimin e monumenteve historike dhe kulturore në të gjithë Kosovën, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së objekteve që pasqyrojnë identitetin dhe historinë e vendit. /Telegrafi/