Përdoruesit e kufjeve këshillohen të ndjekin rregullin 60/60 për të shmangur dëmtime të përhershme të dëgjimit
Kufjet janë bërë pjesë e përditshmërisë sonë — qoftë duke dëgjuar muzikë në palestër, podkaste gjatë një shëtitjeje apo duke u relaksuar në shtëpi. Por ekspertët paralajmërojnë se ky zakon mund të shkaktojë dëmtime të përhershme në dëgjim.
Një studim i Ofcom në vitin 2015 zbuloi se një i rritur mesatar kalon 8 orë e 41 minuta në ditë duke konsumuar media ose komunikim digjital, krahasuar me vetëm 8 orë e 21 minuta gjumë.
Ky nivel përdorimi mund të jetë i dëmshëm për shëndetin, ndaj specialistët e veshëve këshillojnë përdorimin e rregullit 60/60.
Anna Mateo, mjeke otorinolaringologe nga Spitali Vall d’Hebron në Barcelonë, shpjegon se kufjet nuk duhet të përdoren më shumë se 60 minuta rresht, dhe volumi nuk duhet të kalojë 60%. Mosrespektimi i këtij rregulli mund të çojë në trauma akustike.
Sipas organizatës Action on Hearing Loss, dëgjimi i tingujve mbi 89 decibel për më shumë se 5 orë në javë mund të shkaktojë humbje të përhershme të dëgjimit ose tringëllimë në veshë (tinnitus).
Lloji i kufjeve është gjithashtu i rëndësishëm. Mateo rekomandon kufje mbi vesh (over-ear) në vend të atyre që futen në vesh, pasi janë më pak irrituese. Nëse përdorni kufje të vogla (earbuds), mos i ndani kurrë me të tjerët, sepse mund të përhapin infeksione. Gjithashtu, është e rëndësishme që kufjet të pastrohen dhe të mbahen të thata pas çdo përdorimi.